Tachuela: "El valor que le doy a mi obra es igual al valor que le doy a mi libertad"

Tachuela, o Carlos D’Elia Dell’Agata crece entre las piedras, pero a su vez emprende un viaje en búsqueda de un sitio perfecto para albergar sus esculturas.

Ya pasó por Colombia: en la Universidad de Antioquia, en el Museo Maja de Jericó, en la Casa de Cultura Sabaneta y en el Hotel Charlee de Medellín.

Hoy te invitamos a descubrirlo en MDZ Arte:

¿Te dicen?

Tachuela.

¿Por qué?

Es parte de una dupla que se llamó Clavo y Tachuela. Ahora solo Tachuela. Clavo se borró el sobrenombre, aunque creo que no es posible (siempre te recuerdan).

¿Autodidacta o estudiado?

Autodidacta.

¿Qué es el arte para vos?

Hoy no sé, pero vivo de eso.

¿Qué expresa?

Lo incompleto del ser humano. La poesía es una buen ejemplo.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Nace de la imposibilidad de poder hacer cualquier otra cosa.

¿Qué sentís cuando haces una obra?

Puedo pasar por varios estados anímicos (en cualquiera de ellas). Quizá lo gratificante sea poder sentir. Quizás lo único que sucede es que sentís.

Tachuela

¿Cómo te enfrentás a un material sin forma?

Es normal, es lo de todos los días. Igual que se enfrenta un peluquero a una cabeza o un cocinero a una olla.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

No suelo dibujar (creo que no me gusta). A veces escribo y boceto alguna idea para no olvidar, tampoco me gusta mucho el boceto. Me gusta pintar. Tal vez sea como dibujar pero más grueso.

Tachuela

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

¿Hay manera de no encontrarte en algo que hiciste antes?

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

La primer ecultura que hice tuve que salir a venderla en el mismo día. Sino tenía que seguir haciendo artesanías.

¿Se puede?

Si como la posibilidad individual a través del esfuerzo propio e individual: sí. Como yeite de campaña y poniendo todo el esfuerzo en los demás no.

¿Cuál es tu sueño?

Proyecto.

Tachuela

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Debo mostrar lo que hago y no pienso en el consumidor o como satisfacerlo (eso hace el marketing). Yo solo no dejo de mostrar lo que hago como parte de todo.

¿Qué te inspira?

Cuando nos superamos. Hablo de la humanidad.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

No sé cuando termino algo, solo cambio la atención y me fui. Cuando empiezo algo a veces es tedioso y otras esperanzador.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Eduardo Chillida dice: "El valor se lo pongo yo, el precio se lo ponen otros".

Tachuela

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

No entiendo la diferencia entre el turista y el mendocino. Lo más gratificante es ver tu obra en otros lugares, en otras latitudes.

El valor que le doy a mi obra es igual al valor que le doy a mi libertad.

¿Dónde soñás con ver una obra tuya?

No lo sueño, en este momento me gusta proyectar obra pública. Lo estoy haciendo.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

No me gusta tener cosas, ni mías ni de nadie. Prefiero ir a la casa de algún amigo y ver hermosas obras, en la calle o en cualquier lugar que no me pertenezca. Igual que las mascotas, me gustan, pero en la casa de los demás.