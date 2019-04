Leanne Benson, la escritora que soñó a un león africano en Mendoza

Leanne Benson no conoce Argentina. “Lo más cerca que he estado es cuando visité a mi hija en Guatemala”, reconoce. La autora norteamericana del libro infantil “El león de Tupungato” no oculta este dato cuando habla con MDZ acerca de su novela, pero tampoco cree que haya sido necesario para contar una historia que sucede en Mendoza.

“He disfrutado viajando a África, India y muchos países europeos. Sin embargo, lo más cerca que he estado de Argentina fue cuando viajé a Guatemala para visitar a mi hija, mientras ella estuvo tres años en el Cuerpo de Paz”, cuenta Leanne. En su relato, un león africano sobrevive a un accidente aéreo y es adoptado por una joven en Tupungato. “Esta historia de una familia argentina, que años más tarde emigró a los EEUU, Fue una manera de atraer a los jóvenes lectores a aprender más sobre el mundo”, resume la autora.

A pesar de que los datos duros son poco importantes en una historia para niños, Leanne se tomó la molestia de intentar que la provincia fuera representada de la manera más fidedigna posible. “Tuve la suerte de encontrar a una joven argentina viviendo en mi área. Ella tuvo la amabilidad de comprobar si había grandes discrepancias o información errónea sobre su país antes de que se imprimiera esta historia”, relata. “En un momento incluso contactó a su madre en Argentina para pedirle consejo. Sabiendo que esto era una historia ficticia para niños, no nos preocupamos por los detalles exactos”, agrega.

A pesar de no conocer Mendoza y sus montañas, en la portada del libro se representa un pasaje que podría ser de nuestra cordillera sin ningún problema, algo que sorprende. “Eso fue exactamente lo que estaba tratando de obtener de mi audiencia. Quería pintar una imagen para la portada del libro, lo que haría que los lectores quisieran levantar el libro y preguntar: ¿Por qué ...?", puntualiza Leanne, quien también es la ilustradora del libro. “Creé la historia y dibujé treinta ilustraciones, con la esperanza de apoyar nuestras diferencias multiculturales, aquí en Los Estados Unidos y el extranjero”, señala.

La portada de El León de Tupungato

Sobre su historia, aclara que sabe “que no hay leones en su área. Por eso, me emocionó mucho encontrar un viejo artículo de un accidente aéreo en Argentina. Al tocar ligeramente un hecho real, se creó un camino para que este león asiático terminara en las colinas nevadas de los Andes”. “El león de Tupungato” “está lleno de lecciones de vida y valores familiares”, indica el libro en su portada. Leanne agrega que “la misteriosa pieza de evidencia sin resolver que condujo a lo que pudo haber causado el accidente, le dio cierto entusiasmo a esta historia de fantasía”. Si bien el libro está escrito en inglés, a la autora no se le escapa el fortuito hecho de que la historia de un león transcurra en un lugar cuyo nombre contiene la palabra “gato”.

Una de las lecciones más importantes de la historia es contra el bullying. “En un momento de la historia, un niño estadounidense es grosero con esta joven argentina. El león la ayuda a través de este y muchos otros problemas”, cuenta Leanne. El mensaje antibullying es explícito. Una vez que termina la historia, hay un apartado que dice: “En todo el mundo, a lo largo de la historia, se han tolerado los problemas de discriminación y desigualdad. Con suerte, el acoso escolar y otras irregularidades e injusticias se están abordando a través de la educación, lo que nos lleva a una mayor comprensión de la igualdad para todas las personas ".