Lautaro Gutiérrez se recupera del trasplante de corazón y organizan una caminata para concientizar

La historia de Lautaro Gutiérrez conmovió a miles de mendocinos. El joven de 16 años fue al médico por una neumonía y le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca que lo dejó en lista de espera para recibir un trasplante de corazón . La cirugía se practicó el martes y ahora se recupera en el hospital Español.

Lautaro Gutiérrez se recupera rápidamente después del trasplante de corazón que tardó unas 8 horas. Ayer el joven estudiante y jugador de futsal comió por sus medios, dio algunos pasos y fue trasladado a la unidad coronaria del hospital.

“No saben lo fuerte que late ese corazón . Me dejaron estar en la ecografía y todo va excelente”, contó su mamá, Micaela Britos.

Cuando salió bien de la operación, Micaela agradeció y dijo: “Hoy cumple su primer día de vida, hoy doy gracias a Dios, la vida, al donante, a su familia. Ese corazón está lleno de energía latió apenas lo colocaron, Lauty evoluciona muy bien”.

Caminata por Lautaro Gutiérrez

Mientras esperaban un corazón para Lautaro, los familiares y amigos del adolescente comenzaron a organizar una caminata para generar conciencia en la población sobre la importancia de la donación de órganos.

El corazón llegó y el trasplante fue un éxito, sin embargo eso no cambió la idea de seguir con la campaña de concientización. “Vamos a hacer una marcha igual, es muy probable que a fin de este mes. Va a salir desde la rotonda del avión de Las Heras hacia la Virgen del Challao”, contó Micaela en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

Además, la mujer aseguró que tenían sentimientos encontrados porque estaba feliz por su hijo y triste por la familia que perdió a un familiar. También recordó que no hay que perder la fe y la esperanza cuando uno está esperando un donante para poder vivir.