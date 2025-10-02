Elecciones de legislativas de octubre 2025: qué hacer si no figuro en el padrón electoral

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, donde se votarán diputados y senadores para renovar 127 y 24 bancas, respectivamente.

Para participar de los comicios, cada elector debe verificar previamente su lugar de votación en el padron electoral , habilitado por la Cámara Nacional Electoral. No obstante, es importante tener presente qué hacer si hay algún dato erroneo listado.

En caso de detectar errores u omisiones en los datos personales -como nombre, apellido, género, domicilio o distrito-, se podrá hacer mediante la plataforma de la Cámara Nacional Electoral.

Asimismo, se podrá consultar el estado del trámite de reclamos efectuados con anterioridad. Para realizarse, debe consultarse el siguiente link.

Se podrán realizar reclamos en la plataforma de la Cámara Nacional Electoral.

Dónde voto: cómo consultar el padron electoral

Cada ciudadano habilitado para sufragar figura en el padrón con los datos de su mesa, número de orden y establecimiento asignado, en el cual emitirá su voto.

La consulta se realiza ingresando el número de DNI, género, distrito y un código de validación en el sitio oficial de la CNE. De esta manera, los votantes pueden contar con toda la información necesaria para organizar su jornada electoral sin inconvenientes.