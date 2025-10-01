Elecciones legislativas 2025: qué se vota en octubre provincia por provincia

El 26 de octubre de 2025, los argentinos deberán volver a las urnas para renovar parte del Congreso de la Nación . En estas elecciones estarán en juego 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado. Todas las provincias elegirán diputados, mientras que solo ocho distritos votarán senadores .

La Cámara baja está compuesta por 257 miembros, renovados por mitades cada dos años, con mandatos de cuatro años. En tanto, el Senado cuenta con 72 integrantes que representan a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renovados por tercios cada dos años, con mandatos de seis años. Este año, cada distrito que renueva senadores elegirá tres: dos por la fuerza más votada y uno por la primera minoría.

En estas elecciones legislativas, todas las provincias renuevan diputados nacionales, aunque solo algunas eligen senadores. La distribución de bancas provincia por provincia es la siguiente:

De este modo, las provincias que elegirán senadores son: Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo se reparten las bancas por espacio político

En la actualidad, la composición del Congreso muestra una amplia diversidad de fuerzas políticas. Este 2025, las bancas que se pondrán en juego corresponden a:

Unión por la Patria (Fuerza Patria): 14 senadores y 46 diputados

Unión Cívica Radical (UCR): 4 senadores y 11 diputados

PRO: 2 senadores y 22 diputados

Movimiento Neuquino: 1 senador y 1 diputado

Cambio Federal (Salta): 1 senador

Juntos Somos Río Negro: 1 senador

Liga del Interior (ex UCR): 3 diputados

Democracia Para Siempre (ex UCR): 9 diputados

Encuentro Federal: 8 diputados

La Libertad Avanza: 8 diputados

Coalición Cívica: 4 diputados

Independencia (Tucumán): 2 diputados

Innovación Federal (Misiones, Salta y Río Negro): 3 diputados

Izquierda: 4 diputados

Producción y Trabajo (San Juan): 1 diputada

CREO (Tucumán): 1 diputada

Por Santa Cruz: 1 diputado

Defendamos Santa Fe: 1 diputado

Unidos: 1 diputado

Futuro y Libertad: 1 diputado

El peso de Buenos Aires y la Ciudad en estas elecciones

La Provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de bancas en disputa, con 35 diputados nacionales, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá elegir 13 diputados y 3 senadores, convirtiéndose en uno de los distritos clave en la elección legislativa de octubre.

El resultado en estos distritos será determinante para el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados y en el Senado.