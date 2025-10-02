Elecciones 2025: así quedaron las listas para diputados y senadores en el país

Las elecciones 2025 del Congreso Nacional se celebrarán este 26 de octubre y ya tienen candidatos a diputados y senadores definidos. En estos comicios en los que se renueva el Poder Legislativo, se juegan 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado.

Mientras que la totalidad de las provincias elegirán diputados, solo ocho distritos votarán senadores: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén,Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En la Ciudad de Buenos Aires competirán 17 listas por 13 bancas de Diputados . Además, es uno de los ocho territorios que eligen tres senadores , con 15 listas en carrera , ya que Unión Popular e Integrar no presentan candidatos para la Cámara alta.

En Diputados, el oficialismo propone a:

Por otro lado, Fuerza Patria en la forma del peronismo unificado lleva a:

Itaí Hagman

Kelly Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

image Itaí Hagman, hombre de Juan Grabois, lidera la lista de candidatos a diputados por Fuerza Patria en estas elecciones 2025. X

A su vez, Martín Lousteau va por Ciudadanos Unidos, y el Frente de Izquierda apuesta otra vez a Myriam Bregman.

En cambio, en el Senado la pulseada se define entre Patricia Bullrich, actual ministra de seguridad del gobierno y candidata de La Libertad Avanza, Mariano Recalde por Fuerza Patria, Facundo Manes por su espacio Para Adelante, Christian Castillo representando al Frente de Izquierda, Marcela Campagnoli por la Coalición Cívica, Esteban Paulón por Movimiento Ciudadano y Diego Guelar por la UCEDE.

image Patricia Bullrich encabeza la lista de candidatos a senadores por La Libertad Avanza. X

Los candidatos a diputados de la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, elige diputados.

Los candidatos a diputados por Fuerza Patria, es decir los principales opositores al gobierno, son:

Jorge Taina

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano (hijo)

Fernanda Díaz,

Sebastián Galmarini,

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Mariana Salzman

Nicolás Trotta.

Por Alianza La Libertad Avanza:

José Luis Espert

Karen Reichardt

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Por otro lado, Fernando Burlando se presenta con Julio Serna y Pablo Bonapelch en Propuesta Federal, mientras que Florencio Randazzo es candidato por Provincias Unidas.

A su vez, por Ciudadanos Unidos se presenta:

Santiago Cúneo

Raúl Biaggioni, el humorista conocido como Larry de Clay

También se candidatean Roberto Cachanosky por Unión Liberal, María Eugenia Talerico por Potencia, Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira por Nuevo Más.

Los candidatos a diputados en Córdoba: Schiaretti vuelve a la boleta

En Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas.

Por La Libertad Avanza se presenta Gonzalo Roca .

El peronismo lleva a Pablo Carro .

Y la UCR postula a Ramón Mestre.

Santa Fe: Scaglia, Pellegrini y Tepp se disputan la provincia

La vicegobernadora Gisela Scaglia será candidata por Provincias Unidas.

La Libertad Avanza lanza a Agustín Pellegrini liderando la boleta.

El peronismo presenta a Caren Tepp.

En paralelo, la Coalición Cívica lleva a Eugenio Malaponte y el FIT apuesta a Franco Casasola.

Salta: Urtubey busca volver al Senado

Salta es otro de los distritos que renueva senadores.

Juan Manuel Urtubey será candidato por Fuerza Patria .

María Emilia Orozco lo hará por La Libertad Avanza .

Y el oficialismo provincial de Sáenz impulsa a Flavia Royón. En Diputados, se suma el peronista Emiliano Estrada como primer candidato.

Tucumán: Jaldo, Pelli y Bussi en la disputa

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezará la lista de diputados por el oficialismo.