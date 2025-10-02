Elecciones 2025: así quedaron las listas para diputados y senadores en el país
Los argentinos acudirán a las urnas en estas elecciones 2025 para elegir a sus representantes en el Poder Legislativo. Quiénes son los candidatos.
Las elecciones 2025 del Congreso Nacional se celebrarán este 26 de octubre y ya tienen candidatos a diputados y senadores definidos. En estos comicios en los que se renueva el Poder Legislativo, se juegan 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado.
Mientras que la totalidad de las provincias elegirán diputados, solo ocho distritos votarán senadores: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén,Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Los candidatos a diputados y senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires competirán 17 listas por 13 bancas de Diputados. Además, es uno de los ocho territorios que eligen tres senadores, con 15 listas en carrera, ya que Unión Popular e Integrar no presentan candidatos para la Cámara alta.
En Diputados, el oficialismo propone a:
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nocilás Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando De Andreis
- Antonela Giampieri
Por otro lado, Fuerza Patria en la forma del peronismo unificado lleva a:
- Itaí Hagman
- Kelly Olmos
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
A su vez, Martín Lousteau va por Ciudadanos Unidos, y el Frente de Izquierda apuesta otra vez a Myriam Bregman.
En cambio, en el Senado la pulseada se define entre Patricia Bullrich, actual ministra de seguridad del gobierno y candidata de La Libertad Avanza, Mariano Recalde por Fuerza Patria, Facundo Manes por su espacio Para Adelante, Christian Castillo representando al Frente de Izquierda, Marcela Campagnoli por la Coalición Cívica, Esteban Paulón por Movimiento Ciudadano y Diego Guelar por la UCEDE.
Los candidatos a diputados de la Provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, elige diputados.
Los candidatos a diputados por Fuerza Patria, es decir los principales opositores al gobierno, son:
- Jorge Taina
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano (hijo)
- Fernanda Díaz,
- Sebastián Galmarini,
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Mariana Salzman
- Nicolás Trotta.
Por Alianza La Libertad Avanza:
- José Luis Espert
- Karen Reichardt
- Diego Santilli
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
Por otro lado, Fernando Burlando se presenta con Julio Serna y Pablo Bonapelch en Propuesta Federal, mientras que Florencio Randazzo es candidato por Provincias Unidas.
A su vez, por Ciudadanos Unidos se presenta:
- Santiago Cúneo
- Raúl Biaggioni, el humorista conocido como Larry de Clay
También se candidatean Roberto Cachanosky por Unión Liberal, María Eugenia Talerico por Potencia, Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira por Nuevo Más.
Los candidatos a diputados en Córdoba: Schiaretti vuelve a la boleta
En Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas.
Por La Libertad Avanza se presenta Gonzalo Roca.
El peronismo lleva a Pablo Carro.
Y la UCR postula a Ramón Mestre.
Santa Fe: Scaglia, Pellegrini y Tepp se disputan la provincia
La vicegobernadora Gisela Scaglia será candidata por Provincias Unidas.
La Libertad Avanza lanza a Agustín Pellegrini liderando la boleta.
El peronismo presenta a Caren Tepp.
En paralelo, la Coalición Cívica lleva a Eugenio Malaponte y el FIT apuesta a Franco Casasola.
Salta: Urtubey busca volver al Senado
Salta es otro de los distritos que renueva senadores.
-
Juan Manuel Urtubey será candidato por Fuerza Patria.
María Emilia Orozco lo hará por La Libertad Avanza.
Y el oficialismo provincial de Sáenz impulsa a Flavia Royón.
En Diputados, se suma el peronista Emiliano Estrada como primer candidato.
Tucumán: Jaldo, Pelli y Bussi en la disputa
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezará la lista de diputados por el oficialismo.
-
Federico Pelli será el representante de La Libertad Avanza.
Paula Omodeo buscará una banca por Creo, mientras que Ricardo Bussi lo hará por Fuerza Republicana.