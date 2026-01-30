Las perlitas de la tormenta: flamenco, kayak, colchón y nado

Durante la tormenta se viralizaron imágenes de personas nadando, paseando en kayak por las calles y hasta flotando en un flamenco inflable.

Dos jóvenes se divierten durante la tormenta en un inflable.

La fuerte tormenta de esta tarde dejó en Mendoza una serie de perlitas. En las redes sociales se vieron jóvenes desplazándose por las calles que parecían ríos en kayak, colchones y hasta unos más osados eligieron un flamenco inflable para divertirse. Otros nadaron en el túnel del Shopping.

kayak portada Un joven decidió irse en kayak por las calles de su barrio. Kayak, colchón y flamenco Después de la tormenta, algunos mendocinos aprovecharon que las calles de Mendoza parecían ríos y protagonizaron divertidos momentos que quedaron registrados. Algunos se viralizaron en las redes sociales y fueron foco de críticas y comentarios irónicos.

Dos jóvenes se divierten en un flamenco inflable durante la tormenta Dos jóvenes se divierten en un flamenco inflable durante la tormenta. En Las Heras, un joven sacó el kayak a la vereda y se aventuró por la calle ayudado por el remo. En otra parte del Gran Mendoza, dos chicos se subieron a un flamenco inflable y se dejaron arrastrar por la corriente, en otra calle anegada una pareja se desplazó en un colchón.

Kayak en Las Heras, en medio de la tormenta Nadando en el túnel Un grupo de chicos fue filmado mientras se lanzaba y nadaba en el túnel inundado del Shopping en Guaymallén. En este caso, más que risas, la acción generó enojo y preocupación por poner en peligro sus vidas.

Un grupo de amigos nada en el túnel del Shopping Un grupo de amigos nada en el túnel del Shopping. El peligro de la tormenta El Servicio Meteorológico Nacional, da una serie de recomendaciones cuando hay alerta de tormentas como las que pasaron por Mendoza esta tarde. "Evitá salir, buscá refugio si estás al aire libre, salí solo si es necesario, alejate de calles anegadas", son algunos de los consejos del organismo para evitar situaciones que pongan en riesgo a la población.