Las Leñas se cubrió de nieve: mirá la cámara en vivo del centro de esquí

Las Leñas amaneció este lunes cubierta de nieve . Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, desde el domingo en la noche se registraron nevadas en el sur provincial, lo que resulta un fenómeno inusual para esta época del año.

Esto fue celebrado en el complejo de esquí, donde el paraje se vistió de blanco debido a las precipitaciones. Los trabajadores del centro turístico tomaron este fenómeno como un buen presagio de cara a la temporada de invierno.

Las imágenes de cómo Las Leñas se vistió de blanco se viralizaron rápidamente. En ese sentido, se puede observar una importante acumulación, que en algunos sectores supera ampliamente los 10 cm.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, una de las alternativas para cruzar a Chile, continúa cerrado. De acuerdo a la información de la Coordinación del Centro de Frontera, se produjo un cierre preventivo este domingo, hasta próximo aviso.

La medida también obedece a las condiciones meteorológicas desfavorables, que afectan la transitabilidad segura por las rutas que unen ambos países.