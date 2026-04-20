El Club Hípico Mendoza recibe una nueva edición del Concurso Vendimia

Con más de 200 binomios de todo el país, el tradicional evento se desarrollará de jueves a domingo en el Parque General San Martín.

El Club Hípico Mendoza será sede este fin de semana de una nueva edición del Concurso Vendimia, una competencia con gran trayectoria dentro del calendario ecuestre nacional, que se llevará a cabo en sus instalaciones ubicadas en el Parque General San Martín. El evento reunirá a 250 binomios provenientes de distintos puntos del país, consolidándose una vez más como una de las citas más convocantes del salto en Argentina.

A lo largo de cuatro jornadas, desde el jueves hasta el domingo, las pruebas comenzarán a partir de las 9 de la mañana, con competencias en diversas categorías y alturas. El cierre del concurso tendrá lugar el día domingo con el Gran Premio Vendimia, la prueba más importante del evento, en la que competirán 16 binomios de primera categoría, ofreciendo un espectáculo de alto nivel deportivo.

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Concurso Vendimia: evento ecuestre en Mendoza Con años de trayectoria, el Concurso Vendimia se ha posicionado como un evento emblemático dentro de la disciplina, combinando deporte, tradición y el entorno característico del parque mendocino. El cierre del concurso tendrá lugar el día domingo con el Gran Premio Vendimia, la prueba más importante del evento, en la que competirán 16 binomios de primera categoría, ofreciendo un espectáculo de alto nivel deportivo.