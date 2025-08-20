Las impactantes imágenes causadas por la ciclogénesis en Buenos Aires

Las intensas precipitaciones, en medio de la ciclogénesis provocaron inundaciones en distintas zonas del AMBA. El SMN emitió una alerta naranja.

Los vecinos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires tomaron fotos de las inundaciones y las compartieron en las redes sociales.

Desde la madrugada del martes, distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vieron afectados por las intensas tormentas que provocaron inundaciones en algunas zonas, principalmente en Villa Celina, localidad perteneciente al partido bonaerense de La Matanza.

Las lluvias intensas, en el marco del fenómeno conocido como ciclogénesis, hicieron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una alerta naranja para prevenir a la población de los riesgos por la cantidad de agua acumulada en menos de 24 horas de precipitaciones.

En diferentes sectores del AMBA se reportaron calles anegadas, veredas cubiertas de agua y zonas con movilidad reducida. Los vecinos de las zonas más afectadas del conurbano bonaerense compartieron en las redes sociales imágenes con autos detenidos en calles completamente inundadas y vecinos desplazándose por calles cubiertas de agua.

Asimismo, la acumulación de precipitaciones superó la capacidad de drenaje de algunas áreas, generando interrupciones parciales del tránsito.