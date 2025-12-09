Las imágenes del histórico debate legislativo y las manifestaciones por San Jorge

Mendoza vive un día histórico porque en el Senado se trata la DIA del proyecto minero San Jorge, que habilitaría la explotación de un yacimiento de cobre en Uspallata. Adentro de la Casa de las Leyes hay debate. Afuera, protestas.
Mirá lo que pasa en imágenes y videos:
La Legislaturaamaneció este martes con un fuerte operativo de seguridad.
Los manifestantes esperan la votación sobre San Jorge frente al a Legislatura.
Cientos de personas se reunieron en el Nudo Vial.
Marín Kerchner preside la sesión donder se vota el proyecto San Jorge.
A lo largo de la mañana llegaron grupos ambientalistas.
Policías custodian la Legislatura.
Hebe Casado atenta al celular.
Adentro del recinto está todo tranquilo.
