Las imágenes apocalípticas de la niebla en Buenos Aires: mirá las 5 fotos más impactantes
La última semana de marzo inició con imágenes apocalípticas, debido a la niebla que se apoderó del cielo de Buenos Aires. Mirá las fotos más impactantes.
Este lunes, Buenos Aires amaneció cubierto por una gran capa de niebla, oscureciendo el cielo en las primeras horas de la mañana. En ese contexto, los vecinos, sorprendidos por el paisaje apocalíptico sobre sus cabezas, no dudaron en registrar el fenómeno con imágenes y videos que rápidamente compartieron en sus redes sociales.
En las redes sociales, hasta el momento, circularon impactantes imágenes de la neblina en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Asimismo, el fenómeno afecta a la cuidad santafesina de Rosario, como también a otras ciudades del país.
Mirá el video de la niebla en Buenos Aires
Las impactantes imágenes de la niebla en Buenos Aires
Accidentes de tránsito por la niebla en Buenos Aires
La baja visibilidad resulta un problema para los conductores que deben viajar de madrugada. Precisamente, cerca de las 5 de la mañana, se registró un accidente en la Autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 18. Allí, un camión de carga y un auto particular colisionaron cerca de Puente 13, en sentido a CABA, lo que desencadenó en un vuelco.
Recomendaciones para los conductores que viajan con neblina
Ante las demoras que ya alcanzan varios kilómetros, se sugiere a los conductores tomar vías alternativas como la Avenida General Paz o utilizar rutas colectoras en la medida de lo posible. Asimismo, se recuerda extremar las precauciones de seguridad debido a que las condiciones de niebla persisten en diversos tramos de los accesos a la Ciudad, reduciendo drásticamente la distancia de frenado y la visibilidad.
Hasta cuándo durará el mal clima en Buenos Aires
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes, la Ciudad de Buenos Aires persistirá el mal clima, con chaparrones hacia la mañana y tarde, alcanzando una temperatura máxima de 27°. Asimismo, la neblina permanecerá cubriendo el cielo porteño a lo largo de la jornada.
El jueves 2 de abril, la las precipitaciones volverían a caer sobre la Ciudad, hacia la mañana. El resto de la semana el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que rondarían entre los 22° de mínima y los 30° de máxima.
Finalmente, la temperatura volvería a descender hacia el domingo, con 19° de máxima.