Las imágenes apocalípticas de la niebla en Buenos Aires: mirá las 5 fotos más impactantes

La última semana de marzo inició con imágenes apocalípticas, debido a la niebla que se apoderó del cielo de Buenos Aires. Mirá las fotos más impactantes.

Este lunes, Buenos Aires amaneció cubierto por una gran capa de niebla, oscureciendo el cielo en las primeras horas de la mañana. En ese contexto, los vecinos, sorprendidos por el paisaje apocalíptico sobre sus cabezas, no dudaron en registrar el fenómeno con imágenes y videos que rápidamente compartieron en sus redes sociales.

En las redes sociales, hasta el momento, circularon impactantes imágenes de la neblina en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Asimismo, el fenómeno afecta a la cuidad santafesina de Rosario, como también a otras ciudades del país.

Mirá el video de la niebla en Buenos Aires Niebla en Buenos Aires (30/03/26) Las impactantes imágenes de la niebla en Buenos Aires Niebla, neblina en Buenos Aires, CABA Las imágenes más impactantes de la niebla en el puerto bonaerense. NA Niebla, neblina en Buenos Aires, CABA Así se veía una estación de tren a las 6 de la mañana en Buenos Aires. X Niebla, neblina en La Plata, Buenos Aires Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tomaron fotos del cielo este lunes por la madrugada. X Niebla, neblina en La Plata, Buenos Aires Así amaneció Buenos Aires este lunes. X Niebla, neblina en La Plata, Buenos Aires Así amaneció el centro de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. X Niebla en Buenos Aires (30/03/26) Accidentes de tránsito por la niebla en Buenos Aires La baja visibilidad resulta un problema para los conductores que deben viajar de madrugada. Precisamente, cerca de las 5 de la mañana, se registró un accidente en la Autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 18. Allí, un camión de carga y un auto particular colisionaron cerca de Puente 13, en sentido a CABA, lo que desencadenó en un vuelco.

Recomendaciones para los conductores que viajan con neblina Ante las demoras que ya alcanzan varios kilómetros, se sugiere a los conductores tomar vías alternativas como la Avenida General Paz o utilizar rutas colectoras en la medida de lo posible. Asimismo, se recuerda extremar las precauciones de seguridad debido a que las condiciones de niebla persisten en diversos tramos de los accesos a la Ciudad, reduciendo drásticamente la distancia de frenado y la visibilidad.

Hasta cuándo durará el mal clima en Buenos Aires Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes, la Ciudad de Buenos Aires persistirá el mal clima, con chaparrones hacia la mañana y tarde, alcanzando una temperatura máxima de 27°. Asimismo, la neblina permanecerá cubriendo el cielo porteño a lo largo de la jornada.