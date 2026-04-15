Las Heras abrirá un nuevo centro de emisión de licencias de conducir: dónde estará

Este viernes, el intendente de Las Heras Francisco Lopresti llevará adelante una presentación oficial en la que confirmará que el centro de emisión de licencias de conducir del departamento se va a trasladar a un edificio renovado de la calle Boulogne Sur Mer y Roca, en El Challao. Prometen trámites rápidos y una pista de examen asfaltada.

Desde el viernes que viene y operativamente desde la próxima semana, Las Heras tendrá este Centro Único de Emisión de Licencias de Conducir en un nuevo lugar.

El flamante espacio, ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y J. A. Roca (predio este de ChangoMás), abrirá sus puertas al público la próxima semana , de 8 a 14, con el objetivo de centralizar la atención, reducir los tiempos de espera y brindar una experiencia superior con mayor comodidad y eficiencia.

Las autoridades enfatizaron que la gestión de turnos se realiza exclusivamente vía web en lasheras.gob.ar/licencia-de-conducir-lhs/ y que solo se abona tasa municipal y tasa nacional (boletos que se descargan desde el mismo sitio web) junto a multas pendientes -en caso de existir-.

Por esto, se advierte a la población que no hay costos extras por la gestión del turno, y para evitar estafas, no se acuda a ningún tipo de gestor para el trámite.

Para asegurar un efectivo proceso administrativo, se ha habilitado la línea de WhatsApp 261 555 9348, exclusiva para informes y consultas de Licencias. También, teniendo en cuenta la dificultad de los adultos mayores al acceso online, se ha habilitado por esta vía la solicitud de turnos, solamente para personas de más de 66 años.