Las carreras del futuro ganan terreno entre los jóvenes argentinos

Según un informe realizado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) sobre las carreras más elegidas por los jóvenes , surge un creciente interés por propuestas que fusionan negocios tradicionales con herramientas tecnológicas y una mirada interdisciplinaria.

El interés por Inteligencia Artificial y Ciencias del Comportamiento marca un hito en la educación superior argentina. Estas carreras atraen a estudiantes curiosos que buscan adelantarse a la agenda global. Según UdeSA, estos perfiles están motivados por comprender fenómenos complejos y diseñar soluciones que combinen dimensiones técnicas, humanas y sociales.

Los jóvenes buscan una carrera que los desafíe intelectualmente, les abra puertas profesionales diversas y les ofrezca una base sólida para seguir aprendiendo y reinventándose a lo largo de toda la vida. En un contexto global marcado por la transformación digital y la complejidad económica, según el ranking de carreras más elegidas elaborado UdeSA, sobre el total de las inscripciones del 2026 sobresale entre la juventud una tendencia clara hacia carreras del futuro.

Las carreras más demandadas por los estudiantes para el ciclo lectivo 2026 son: Licenciatura en Administración de empresas.

Desde UdeSA interpretan este ranking como una señal clara de cómo las nuevas generaciones anticipan los desafíos del mercado laboral. La preferencia por carreras que articulan el desarrollo organizacional con la tecnología y los datos demuestra una comprensión realista de un mundo interconectado que exige profesionales capaces de hablar múltiples "lenguajes" disciplinares. Carreras tradicionales como la de Administración de Empresas y Finanzas se transformaron profundamente, incorporando tecnología, análisis de datos y nuevas herramientas digitales como parte central de la formación.

jovenes2 El interés por Inteligencia Artificial y Ciencias del Comportamiento marca un hito en la educación superior argentina. Freepik.

Por otro lado, carreras lanzadas más recientemente como la Licenciatura en Negocios Digitales nacieron para integrar dos dimensiones que hoy resultan inseparables: los negocios y las plataformas digitales. Esta no reemplaza a las carreras tradicionales, sino que dialoga con ellas y responde a un nuevo escenario productivo. La Licenciatura en Economía Empresarial responde a la necesidad de una formación económica sólida, pero estrechamente conectada con el funcionamiento real de las organizaciones y los mercados. Es una propuesta pensada para quienes quieren entender la economía aplicada a la toma de decisiones empresariales, al diseño de estrategias y a la gestión en contextos complejos. Su rápida adopción muestra que hay un interés creciente por carreras que combinen rigor analítico con una fuerte orientación práctica y una lectura amplia del contexto económico y social.

Al igual que Negocios Digitales, Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencias del Comportamiento son carreras nacidas en UdeSA que sacudieron el panorama de la educación universitaria argentina. Estas carreras atraen a estudiantes curiosos que buscan adelantarse a la agenda global. Según la universidad, estos perfiles están motivados por comprender fenómenos complejos y diseñar soluciones que combinen dimensiones técnicas, humanas y sociales.

El fin de la carrera "pura"

Para la Universidad de San Andrés, la distinción entre carreras "tradicionales" y "nuevas" es cada vez más difusa. La institución destaca que incluso sus programas con más trayectoria están imbuidos de una fuerte impronta interdisciplinaria, que preparan a los estudiantes para dialogar con distintos saberes y tomar decisiones en contextos complejos.

* Lucas S. Grosman. Rector de la Universidad de San Andrés.