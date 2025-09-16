Lanzaron una promoción para comprar vuelos por Argentina en 9 cuotas sin interés

Este martes, la app Ualá y Despegar anunciaron el lanzamiento de una nueva promoción para comprar pasajes y vuelos en 9 cuotas sin interés para viajar por todo el país. El acuerdo rige para sacar viajes con cualquier aerolínea que opere en Argentina.

La alianza estratégica entre Ualá y Despegar fue anunciada para que más personas puedan aprovechar para viajar y conocer cualquier rincón del país. Esta promoción servirá para todos aquellos que sean clientes de ambas aplicaciones y reserven sus próximos viajes a destinos argentinos con ambas plataformas.

Desde ahora, quienes usen la tarjeta de crédito Ualá podrán financiar la compra de vuelos nacionales en cualquier aerolínea en 3, 6 y 9 cuotas sin interés. Esta iniciativa conjunta busca fomentar el turismo local y facilitar el acceso a experiencias de viaje con opciones de pago más convenientes.

Así, este beneficio se suma al ecosistema Ualá y refuerza la propuesta de valor de su tarjeta, que combina flexibilidad de pago, promociones cotidianas y ventajas concretas pensadas para acompañar distintos momentos de la vida.

La tarjeta de crédito Ualá se puede pedir gratis sin costos de mantenimiento. Permite pagar desde el celular o el reloj vía Apple Pay y Google Pay.

aeropuerto aerolineas vuelos 25356 Los vuelos son para viajes dentro del país. UNAR-Rsfotos

Además, cada consumo realizado suma al progreso hacia la cuenta remunerada plus, que hoy ofrece una de tasas del 45% TNA en la versión plus y 40% TNA en la base.

Con este beneficio, Ualá refuerza su estrategia de alianzas que ya incluye hasta 25% en supermercados y farmacias, hasta 30% en gastronomía, hasta 100% en transporte y más rubros de consumo masivo.

Ahora, además, suma vuelos nacionales a su propuesta de valor. Esta promoción estará vigente del 15 al 30 de septiembre de 2025.