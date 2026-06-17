Lanzan Radar Cultural, una plataforma gratuita para descubrir la oferta independiente del AMBA

La herramienta reúne actividades culturales, talleres y eventos en un solo lugar para acercar la cultura independiente a más personas.

La Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) lanza Radar Cultural, una plataforma digital gratuita creada para reunir y difundir la oferta cultural independiente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El sitio, disponible en Rada Cultural, permite buscar actividades, talleres, clases, eventos, propuestas musicales, teatrales, de danza, encuentros, juegos de mesa, deportes y otras iniciativas comunitarias en un solo lugar. A través de filtros, calendario, mapa y geolocalización, los usuarios pueden encontrar opciones cercanas según sus intereses, ubicación, días, horarios y disponibilidad. La iniciativa surge frente a un desafío habitual del sector cultural independiente: la dispersión de la información. Muchas actividades se comunican únicamente a través de redes sociales, cartelería, folletos o canales informales, lo que dificulta que el público pueda descubrir propuestas cercanas, organizar su participación y acceder a la oferta cultural de sus barrios.

RADAR1 El sitio, disponible en Rada Cultural, permite buscar actividades, talleres, clases, eventos y propuestas musicales. ICD El sitio permite buscar actividades y talleres Desde ICD explican que Radar Cultural busca resolver ese problema con una herramienta simple, accesible y gratuita, pensada para facilitar el encuentro entre las personas y los espacios culturales. Radar Cultural no es solo una agenda: es una infraestructura digital para fortalecer el acceso a la cultura y darle mayor visibilidad a los espacios independientes. Además de mejorar la experiencia de búsqueda para los usuarios, la plataforma brinda a centros culturales, clubes de música y organizadores independientes una vidriera digital para publicar sus actividades, llegar a nuevas audiencias, gestionar reservas o facilitar la compra de entradas, sin necesidad de contar con desarrollos tecnológicos propios.

El proyecto tiene un doble objetivo: democratizar el acceso a la cultura y fortalecer la visibilidad de los espacios culturales independientes, especialmente aquellos que no cuentan con grandes presupuestos de comunicación o publicidad. La convocatoria está abierta a centros culturales, clubes de música y organizadores independientes del AMBA, que podrán sumarse de manera gratuita y comenzar a publicar sus actividades en la plataforma.

RADAR2 El proyecto tiene un doble objetivo: democratizar el acceso a la cultura y fortalecer la visibilidad de los espacios culturales independientes. ICD Para registrarse, deben completar el formulario haciendo click aquí.