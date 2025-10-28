Lagunas del Rosario: tradición, historia y fe que perduran en el tiempo

La fiesta patronal de Lagunas del Rosario , celebrada entre el 10 y el 12 de octubre, reunió a más de 44.000 personas. Durante tres días, los habitantes y visitantes de este pintoresco pueblo mendocino compartieron una experiencia única, donde la fe, la historia y la cultura se fusionaron en una celebración que honra las tradiciones que han perdurado por generaciones.

Ubicado a 98 kilómetros de la villa cabecera de Lavalle y a 132 de la Ciudad de Mendoza, Lagunas del Rosario es un rincón de la provincia que aún conserva la esencia de las comunidades rurales de antaño y hacen sentir la conexión con las raíces de este pueblo.

Por ejemplo, la familia Coria, que con su hilera y carpa lista para disfrutar de los 3 días, recorre las calles de tierra y contempla a sus costados las casas llenas de historia, las familias almorzando y escuchando tonadas. Se reencuentra después de un año con lugareños, sus viejos amigos quienes las reciben con empanadas recién horneadas y copas de vino casero, transmitiendo así la sensación de calidez y pertenencia.

Lavalle albergó la música y tradición de la fiesta de Lagunas del Rosario

La historia de la fiesta patronal de Lagunas del Rosario es un relato de fe, resistencia y amor por la tierra. Más de un siglo de tradición la respalda, cuando los primeros pobladores, buscando protección para sus cultivos y animales, en ese pedido comenzaron a rendir homenaje a la Virgen del Rosario. Desde entonces, la fiesta creció en magnitud, pero nunca perdió su esencia simple y auténtica.

Este año 2025, como en ediciones anteriores, los alrededores de la capilla se transformaron en un escenario vibrante, lleno de vida, color y bailes tradicionales. Los espectáculos folklóricos, que incluyeron a artistas como Munay, Mateo Villegas, Melodía Huarpe, Tres para el Canto, Natasha Gómez entre otros y la muestra de artesanías locales fueron el alma de la festividad.

El sábado, las agrupaciones gauchas llegaron a la capilla tras un largo recorrido de 98 kilómetros, recibiendo la bendición del sacerdote Carlos Salomone en una ceremonia que tocó el corazón de todos los presentes.

El domingo, en el punto culminante de la fiesta, el monseñor Marcelo Colombo encabezó la misa y la procesión, momentos de profunda espiritualidad que unieron a los laguneros y peregrinos en un acto de agradecimiento por las bendiciones del año.

Una tradición que se transmite de generación en generación

El Museo de Lagunas de Guanacache, inaugurado en 1999, es otro de los tesoros de la localidad, donde se resguardan recuerdos de una época que los más jóvenes siguen aprendiendo a valorar. Entre sus exposiciones, destacan fotografías de los primeros habitantes del pueblo, objetos cotidianos de antaño y por supuesto, una canoa que rememora aquellos tiempos en los que las lagunas eran un refugio de agua y vida.

A pesar de que las lagunas hoy se encuentran secas, los relatos de los abuelos aún se mantienen vivos. Ellos cuentan cómo navegaban en canoas y pescaban en esas aguas que, aunque ausentes en la actualidad, siguen siendo parte de la memoria colectiva. Estos relatos entrelazados con la devoción a la Virgen del Rosario mantienen la llama de la tradición encendida y permiten que la historia del pueblo siga viva en cada celebración.

La fiesta patronal de Lagunas del Rosario no es solo un evento religioso. Es una invitación a conectarse con la historia, con las costumbres y con la gente de un pueblo que sigue creyendo en la fuerza de su fe y en el valor de mantener viva su cultura, año tras año.

Mirá las fotos y videos

LAGUNAS DEL ROSARIO FIESTRA PATRONAL LAVALLE 10

Los bodegones en la fiesta de Lagunas del Rosario Los bodegones en la fiesta de Lagunas del Rosario