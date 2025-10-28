"No somos guerreras ni luchadoras": atravesó el cáncer y pide resignificar la enfermedad

Florencia tiene 40 años. Cuando tenía 21 le detectaron el primer tumor . 15 años después, el cáncer volvió.

Al ser paciente oncológica, se controlaba periódicamente. Así fue como un día al salir de bañarse, detectó una secreción anormal de su mama. Preocupada, consultó inmediatamente con los especialistas; en las imágenes que le realizaron encontraron un tumor: Florencia tiene una mutación genética que la predispone a distintos tipos de cáncer.

"Cuando me enteré que tenía cáncer sentí como si me hubiese metido al mar y allí aparecía una ola que me revolcaba, me dejaba desnuda, se me raspaban las rodillas, tragaba agua y salía aturdida. Me preguntaba por qué otra vez acá", expresó Florencia a MDZ .

Atravesar la enfermedad no era su único desafío. La mujer tiene un hijo de 6 años, que la acompañó durante todo el tratamiento, y al que tuvo que explicarle el proceso que iba a pasar.

"Tenía que explicarle a mi hijo lo que iba a pasar. Es lo que más amo en el mundo, entonces siempre fui con la verdad. Nos acompañó una psicóloga infantil y ella nos dio herramientas. Le dije que mamá tenía una pelotita en la teta, por lo que me iban a operar para sacarla, y después usar unos remedios muy fuertes que iban a hacer que se me cayera el pelo. Pero le aclaré que mamá se iba a recuperar e iba a salir todo bien", contó.

A pesar de las adversidades, Florencia atravesó la enfermedad y actualmente está en remisión, con un tratamiento hormonal destinado a prevenir.

Cambiar el lenguaje del cáncer

"Mi vida es normal, hago actividad física, tengo a mi hijo de seis años, trabajo, soy veterinaria, soy docente y mi vida es súper normal. Tengo la vida de cualquier persona. El año pasado tuve que hacer quimioterapia, cirugía, pero por suerte hoy está tan avanzada la ciencia que los tratamientos permiten de que uno pueda transitar una vida normal, no es que tu vida se detiene", afirmó.

Si bien Florencia reconoce que hay días en lo que no se sintió bien, tanto en lo físico como en lo psicológico, asegura que transitar el cáncer es como atravesar "cualquier otra enfermedad", por lo que pide cambiar el lenguaje a la hora de hablar de cáncer y utilizar palabras "más reales".

Cáncer de mamas.jpg Octubre es el mes de la concientización y la sensibilización del cáncer de mama.

"No somos guerreras, luchadoras, super heroínas. Hay que cambiar el lenguaje bélico. Nosotras nos denominamos mujeres resilientes porque no estamos luchando contra nadie", agregó.

En esta línea, reforzó la idea de hablar de cáncer desde la concientización y la sensibilización, y no desde la "lucha".

Scanxiety: el después

Scanxiety es un término que combina "scan" (escaneo) y "anxiety" (ansiedad), y hace referencia al estrés o miedo que siente una persona antes, durante o después de un examen médico por imagen.

"Recibir el estudio es todo un tema. Se vive la ansiedad, pero es necesario. Cuando te dan el estudio y tenés todo normal, decimos que renovamos la visa de vida. Seguimos y con tranquilidad", concluyó Florencia.