La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio comenzará en enero

El programa de vacunación comenzará el 12 de enero y apunta a embarazadas entre 32 y 36 semanas para proteger a los recién nacidos del VSR.

El Gobierno nacional confirmó que la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) comenzará el 12 de enero de 2026, una decisión destinada a anticiparse al pico estacional y reforzar la protección de los recién nacidos. La medida fue comunicada a todas las jurisdicciones sanitarias del país.

La aplicación está dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36, además de quienes se encuentren dentro de los seis días posteriores a ese tramo gestacional. Para recibir la dosis no se requiere orden médica, sólo presentar un certificado que indique la semana de embarazo.

Vacunación contra el VSR El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes, un problema que año tras año tensiona las guardias pediátricas y la ocupación de camas en internación e terapia intensiva. Aunque la bronquiolitis es la manifestación más frecuente, la infección también se asocia a un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la inmunización materna constituye una política sanitaria estratégica: al transferir anticuerpos al bebé durante la gestación, se logra que nazca con protección suficiente para disminuir de manera significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y otras complicaciones en los primeros seis meses de vida.

Segundo año consecutivo Esta campaña, que por segundo año consecutivo inicia en enero, busca además reducir la carga sobre los servicios pediátricos y optimizar recursos críticos. Argentina se mantiene como país pionero en la región en la aplicación de esta vacuna durante el embarazo, logrando más de 178.000 dosis aplicadas y una cobertura del 65% de la población objetivo.