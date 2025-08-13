La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita: en qué zonas seguirá sin costo

El anuncio sobre los cambios en la aplicación de la vacuna de la fiebre amarilla lo hizo el Ministerio de Salud en un comunicado a través de la red social X.

El Ministerio de Salud señaló que la vacuna de la fiebre amarilla no puede "ser un subsidio a quienes viajan al exterior".

El Ministerio de Salud de la Nación anunció este miércoles que la vacuna contra la fiebre amarilla ya no se administrará en todo el territorio de forma gratuita, sino que sólo se aplicará únicamente en las zonas endémicas del país.

"La salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior", mencionaba el comunicado de la cartera sanitaria, comandada por Mario Lugones, en su cuenta oficial de la red social X.

Las zonas endémicas de la fiebre amarilla en Argentina En Argentina, las zonas que poseen un riesgo de circulación viral de fiebre amarilla son Formosa, Misiones, Corrientes, Jujuy (departamentos de Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Valle Grande), Salta (departamentos de General José de San Martín, Orán, Rivadavia, Anta) y Chaco (departamento de Bermejo).

De acuerdo con la página oficial del Ministerio, la principal medida preventiva es la vacuna, que brinda protección a partir de los 10 días de aplicada. Además, se recomienda la vacunación a personas que viajan a zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla o por requerimiento del país de destino.

No obstante, desde la institución anunciaron que "quienes viajen al exterior por turismo, podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma". Esta medida resulta de la política llevada adelante por el Gobierno de una "mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud".