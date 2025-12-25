La UNCuyo sumó una nueva carrera a la Facultad de Ingeniería: cuánto dura y cómo inscribirse

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) anunció la incorporación de una nueva carrera de grado en su Facultad de Ingeniería , ampliando así su propuesta académica con una opción orientada a uno de los sectores estratégicos del desarrollo actual: la energía.

Se trata de la Ingeniería en Energía , una carrera que fue aprobada por los órganos de gobierno universitario y que busca formar profesionales capaces de afrontar los desafíos vinculados a la producción, gestión y uso eficiente de los recursos energéticos, en un contexto marcado por la transición hacia modelos más sustentables.

El nuevo plan de estudios tiene una duración estimada de cinco años y una carga horaria superior a las 3.600 horas , distribuidas en diez semestres. La formación combina una sólida base en ciencias básicas —como matemática, física y programación— con contenidos específicos del sector energético.

A lo largo de la carrera, los estudiantes abordarán distintas fuentes de energía, tanto tradicionales como renovables, entre ellas la solar, eólica, hidráulica, biomasa, nuclear y los hidrocarburos . Además, se incluyen materias vinculadas a la eficiencia energética, el cuidado ambiental, la economía del sector y los marcos regulatorios.

Uno de los aspectos destacados de esta nueva ingeniería es la posibilidad de acceder a un título intermedio de Analista Científico de Datos tras aprobar los primeros tres cuatrimestres. Esta alternativa permite a los alumnos contar con una certificación con rápida inserción laboral mientras continúan con su formación profesional.

El perfil del egresado apunta a profesionales capacitados para diseñar, planificar y optimizar sistemas energéticos, participar en proyectos de innovación tecnológica, trabajar en empresas del sector público y privado, o colaborar en el diseño de políticas vinculadas al uso racional de la energía.

La apertura de esta carrera cobra especial relevancia para Mendoza y la región de Cuyo, donde el desarrollo energético y la diversificación de la matriz productiva representan desafíos clave. Con esta propuesta, la Facultad de Ingeniería refuerza su rol en la formación de recursos humanos calificados, alineados con las demandas actuales del mercado y los compromisos ambientales.

Cómo es el ingreso a la carrera

Como en el resto de las carreras de la facultad, quienes deseen inscribirse deberán cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por la universidad, que incluyen el curso de ambientación, el curso vocacional y el curso de ingreso correspondiente.

Con esta incorporación, la UNCUYO continúa fortaleciendo su oferta académica y apuesta a una formación universitaria orientada a los retos científicos, tecnológicos y ambientales del presente y del futuro.