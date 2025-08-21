Ingreso a la UNCuyo en 2026: una facultad abre la inscripción a sus carreras
La UNCuyo ya tiene todo apuntado para el año que viene y es por eso que algunas carreras ya cuentan con la inscripción disponible.
La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó recientemente que se abrirá un nuevo período de inscripciones para ingresar al ciclo 2026 a las carreras de dicha facultad. Se trata de una instancia clave para aquellos que están interesados en el cursado, modalidad y salida laboral respectiva.
El trámite estará habilitado del 25 de agosto al 26 de septiembre y está destinado a quienes deseen iniciar el primer año de las carreras de pregrado y grado que ofrece la institución y cursarlo durante el próximo ciclo lectivo.
Te Podría Interesar
La propuesta académica permite formarse con un perfil docente, terapéutico y social, tanto en el ámbito de la educación común como en el de la educación especial. Además, brinda herramientas para la investigación y la práctica profesional en diferentes contextos educativos.
Qué carreras ofrece la UNCuyo en Educación
Las carreras disponibles son:
-
Profesorado Universitario de Educación Inicial.
Profesorado Universitario de Educación Primaria.
Profesorado Universitario en Discapacidad Visual.
Profesorado Universitario en Discapacidad Intelectual con orientación en Discapacidad Motora.
Profesorado Universitario de Educación para Personas Sordas.
Licenciatura en Terapia del Lenguaje.
Tecnicatura en Educación Social.
Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas (para aspirantes oyentes).
Cómo inscribirse a las carreras de la UNCuyo
El proceso consta de dos etapas:
-
Virtual: a través del sistema SIU-Guaraní, los aspirantes deberán completar un formulario con sus datos y adjuntar en PDF: DNI, partida de nacimiento y certificado analítico del secundario (o constancia correspondiente).
Presencial: presentar la documentación en papel en la Dirección de Alumnos, sede Campus de la Facultad (Centro Universitario, Parque General San Martín). El horario de atención será de lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 19.30.
Entre los requisitos se encuentran fotocopia de DNI, foto carnet 4x4, partida de nacimiento, título o constancia de finalización de estudios secundarios y el formulario de preinscripción. El certificado de salud psicofísica deberá entregarse hasta el 31 de marzo de 2027.
El curso que hay que aprobar para ingresar
Para ingresar es obligatorio aprobar un curso de nivelación que incluye distintos módulos, según la carrera elegida:
-
Profesorados, Licenciatura y Tecnicatura en Educación Social:
-
Curso vocacional (13 al 24 de octubre de 2025, modalidad presencial y virtual).
Módulo 1: Comprensión y Producción de Textos (noviembre-diciembre 2025, virtual y presencial).
Módulo 2: Resolución de Problemas (febrero-marzo 2026, presencial).
Módulo de Ambientación a la Vida Universitaria (primer cuatrimestre de 2026).
-
Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas:
Incluye los mismos módulos y agrega el Taller de Lengua de Señas Argentina, que se dictará entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 en la sede Centro (Sobremonte 81, Ciudad).
Los detalles completos de la inscripción y el curso de ingreso pueden consultarse en: educacion.uncuyo.edu.ar/ingreso