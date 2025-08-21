Ingreso a la UNCuyo en 2026: una facultad abre la inscripción a sus carreras

La UNCuyo ya tiene todo apuntado para el año que viene y es por eso que algunas carreras ya cuentan con la inscripción disponible.

La acreditación de saberes para ingresar a la UNCuyo en 2026.

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó recientemente que se abrirá un nuevo período de inscripciones para ingresar al ciclo 2026 a las carreras de dicha facultad. Se trata de una instancia clave para aquellos que están interesados en el cursado, modalidad y salida laboral respectiva.

El trámite estará habilitado del 25 de agosto al 26 de septiembre y está destinado a quienes deseen iniciar el primer año de las carreras de pregrado y grado que ofrece la institución y cursarlo durante el próximo ciclo lectivo.

La propuesta académica permite formarse con un perfil docente, terapéutico y social, tanto en el ámbito de la educación común como en el de la educación especial. Además, brinda herramientas para la investigación y la práctica profesional en diferentes contextos educativos.

Qué carreras ofrece la UNCuyo en Educación Las carreras disponibles son:

Profesorado Universitario de Educación Inicial.

Profesorado Universitario de Educación Primaria.

Profesorado Universitario en Discapacidad Visual.

Profesorado Universitario en Discapacidad Intelectual con orientación en Discapacidad Motora.

Profesorado Universitario de Educación para Personas Sordas.

Licenciatura en Terapia del Lenguaje.

Tecnicatura en Educación Social.

Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas (para aspirantes oyentes).