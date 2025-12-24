Formación estratégica: la UNCuyo suma una carrera clave para el sistema energético

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) amplía su oferta académica con la incorporación de la carrera de Ingeniería en Energía, una propuesta de grado recientemente aprobada por el Consejo Superior. La nueva formación se dictará de manera permanente en la Facultad de Ingeniería y responde a las demandas actuales del sistema energético a nivel local, nacional e internacional.

El nuevo trayecto académico fue diseñado para formar profesionales capaces de intervenir en escenarios complejos, atravesados por la necesidad de diversificar la matriz energética, reducir el impacto ambiental y aplicar tecnologías innovadoras. La carrera articula conocimientos técnicos tradicionales con herramientas digitales y de análisis de datos.

Con una duración de cinco años, el plan de estudios contempla una carga horaria total de 3.610 horas distribuidas en diez semestres. Además, incorpora un título intermedio que permite a los estudiantes acceder tempranamente al mercado laboral en un campo de alta demanda.

La creación de Ingeniería en Energía se enmarca en un contexto de transformaciones profundas del sector energético, marcado por la expansión de las energías renovables, la digitalización de los procesos productivos y la búsqueda de modelos más eficientes y sustentables. Frente a este escenario, la UNCuyo apuesta por una formación que combine energía, ambiente y tecnología.

La propuesta también adquiere relevancia a nivel regional, donde conviven el desarrollo de fuentes renovables con el crecimiento de los hidrocarburos no convencionales y los proyectos vinculados a la energía nuclear, áreas en las que la Facultad de Ingeniería cuenta con una sólida trayectoria.

Estructura del plan de estudios

El diseño curricular se basa en un modelo de formación por competencias y en una educación centrada en el estudiante. El plan suma 293 créditos académicos y ofrece cuatro orientaciones posibles a través de asignaturas optativas: Energías Renovables, Aprovechamientos Hidroeléctricos, Petróleo y Gas, y Energía Nuclear.

La formación incluye una base sólida en matemática, física y programación, junto con contenidos específicos sobre distintas fuentes energéticas, gestión ambiental, economía de la energía y marco normativo. También se incorpora el aprendizaje obligatorio de inglés técnico, con el objetivo de preparar a los futuros profesionales para un entorno laboral globalizado.

Perfil profesional y certificación intermedia

El egresado o egresada de Ingeniería en Energía estará capacitado para diseñar, planificar y optimizar sistemas de generación, transporte, almacenamiento y uso eficiente de la energía. La carrera pone el foco en el uso de herramientas de modelado numérico y análisis de datos como soporte para la toma de decisiones técnicas.

Uno de los rasgos distintivos de la propuesta es la certificación intermedia de Analista Científico/a de Datos, que se obtiene tras aprobar los primeros tres cuatrimestres. Esta titulación de pregrado brinda competencias en informática y análisis de grandes volúmenes de información, facilitando una inserción laboral temprana.

Salida laboral y desarrollo institucional

El campo de desempeño profesional abarca organismos públicos, empresas privadas, instituciones científicas y organizaciones sociales. Los graduados podrán trabajar en centrales de generación, redes inteligentes, auditorías energéticas, proyectos de eficiencia y en el desarrollo de tecnologías emergentes como el hidrógeno verde.

La formación práctica está garantizada mediante Prácticas Profesionales Supervisadas y un Proyecto Integrador orientado a resolver problemáticas reales del sector. En paralelo, la UNCuyo avanza en la gestión de los recursos necesarios para la implementación de la carrera, tras reuniones entre la rectora Esther Sánchez, autoridades de la Facultad de Ingeniería y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que manifestaron su acompañamiento a esta iniciativa académica.