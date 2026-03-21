La trampa de obligarnos a transitar la felicidad

En tiempos de apuro y exigencia emocional, recuperar el valor de todas las emociones especialmente la felicidad, también es una forma de cuidar y educar.

Vivimos en una época que convirtió a la felicidad en mandato. Ya no aparece como una aspiración personal, sino como una obligación permanente. Hay que estar bien, sonreír, rendir, disfrutar y mostrar plenitud casi sin pausa. En esa lógica, cualquier emoción que se aparte de la alegría parece un error, una falla o un síntoma de incapacidad para adaptarse.

Así se instala una cultura que empobrece la experiencia humana y niega una verdad elemental: vivir también implica sentir tristeza, miedo, ira, frustración y desconcierto. Ese imperativo de bienestar constante, que algunos definen como happicracia, no solo resulta irrealizable, sino también profundamente injusto. Porque empuja a las personas a ocultar lo que les pasa en vez de comprenderlo. Y cuando ese mandato recae sobre niños y adolescentes, el problema se vuelve todavía más delicado. En lugar de ayudarlos a construir un lenguaje emocional amplio, muchas veces los adultos terminamos premiando solo aquellas expresiones que resultan cómodas o socialmente aceptables. Queremos verlos felices, tranquilos, motivados. Pero crecer también necesita de emociones incómodas que, bien acompañadas, enseñan, ordenan y fortalecen.

felices Vivimos en una época que convirtió a la felicidad en mandato. Archivo. Una emoción que se aparte de la alegría parece un error Educar emocionalmente no debería significar tolerar lo que sienten los chicos como quien soporta algo molesto hasta que pase. La idea de hospitalidad resulta mucho más potente. Implica alojar lo que aparece, incluso cuando no sabemos del todo qué hacer con eso. Estar disponibles. Escuchar. Nombrar. Dar tiempo. En un presente dominado por la urgencia, donde parecería que no se puede no saber, no se puede esperar y no se puede flaquear, esa disposición paciente y humana se vuelve casi contracultural. Sin embargo, es justamente ahí donde se juega buena parte de la crianza.

Distinguir entre emoción y sentimiento puede ayudar a entender por qué este trabajo es tan importante. La emoción es una reacción inmediata del cuerpo ante un estímulo; el sentimiento, en cambio, es la elaboración consciente de esa experiencia, atravesada por la historia personal, los recuerdos y los vínculos. Si solo exaltamos la alegría y la felicidad, dejamos fuera una serie de registros fundamentales para la maduración. El miedo protege, la tristeza permite elaborar pérdidas, la ira marca límites, la sorpresa abre preguntas, la confianza sostiene vínculos y la anticipación prepara para lo que vendrá. Ninguna de estas experiencias sobra. Todas cumplen una función.

feliz Distinguir entre emoción y sentimiento puede ayudar a entender por qué este trabajo es tan importante. Archivo MDZ. La emoción es una reacción inmediata del cuerpo Por eso, el verdadero desafío no consiste en fabricar niños felices a toda hora, sino en formar adultos capaces de acompañar lo que sienten sin expulsarlo ni negarlo. Y eso exige un trabajo previo de nuestra parte. No se puede guiar emocionalmente a otros sin revisar las propias reacciones, las propias heridas y las propias dificultades para alojar el malestar. Criar, educar y cuidar no demanda perfección, sino presencia. Tal vez la tarea más urgente de este tiempo sea esa: construir una comunidad adulta que deje de exigir felicidad inmediata y se anime, en cambio, a ofrecer algo mucho más valioso y más humano: escucha, disponibilidad y verdad emocional.