La secuestraron narcos cuando tenía 4 años y a los 28 encontró a su madre

Marina Fernanda Arangude es una joven de 28 años que, cuando tenía apenas 4, fue secuestrada del jardín de su casa en Marcos Paz. El secuestro sucedió en 1995 aparentemente por una venganza narco, y el reencuentro con su madre biológica comenzó en abril de este año, cuando la chica vio un posteo en el grupo ¿Dónde estás? de Facebook.

El caso fue famoso en aquella época ya que los operativos para encontrar a la pequeña se replicaron en todo el país, e incluso llegaron a la organización internacional Missing Children. Sin embargo, y cuando parecía que ya nada iba a pasar, la buena noticia se produjo gracias a una madre que nunca se resignó y a una publicación en la red social.

"Hola hija, quiero que sepas que te sigo buscando, te arrebataron de mi vida cuando tenías 4 años, ahora tenés 28, naciste el 4 de enero de 1991 en el hospital Vélez Sarsfield, tal vez te sientas identificada con la foto que voy a poner, te pareces mucho a mí, y a tus tíos", explicó su mamá biológica en un video que publicó en Facebook y acompañó con un texto dando más detalles de su hija.

"Tu nombre verdadero es Marina Fernanda Aragunde, te decían Culi, ese era tu apodo, y tú tía Andrea es tu madrina, le decías Andy, tu papá se llama Fernando, tu abuelo paterno Horacio, tu abuela materna Elsa, pero le decías Mecha y tú abuelo materno Jorge, le pido a Dios que me estés buscando, y que tengas recuerdos, porque es imposible que te olvides, eras muy despierta, y tenías mucha memoria", decía el posteo.

El mensaje tuvo éxito ya que Marina, que actualmente vive en Rosario, se comunicó con la mujer primero de manera privada y luego personalmente.

El secuestro y el reencuentro

Marina contó a medios rosarinos que su secuestro estuvo vinculado a una venganza narco y que incluso ahora se encuentra bajo amenaza por quienes la compraron a sus captores.

La venganza fue dirigida a su abuelo paterno Horacio Esquivel, puntualmente, ya que estaba vinculado al delito. Incluso él y su hijo Fernando, el padre de Marina, estuvieron presos durante ocho meses luego de la desaparición de la niña, acusados de formar parte de una banda que asaltaba comercios y traficaba droga.

"Me compraron y me vendieron en Mar del Plata, fui parte de un ajuste de narcotraficantes. Me acuerdo que estaba sentada en una capilla y yo conocía a la mujer que me llevó y me vendió", dijo la joven en la entrevista.

"La vi por primera vez a principios de abril en un grupo de Facebook "¿Dónde estás?", hablé con ella por privado y le empecé a brindar un montón de datos que ninguna persona del mundo puede conocer más", contó Marina sobre el primer contacto a través de las redes sociales.

Respecto del reencuentro en persona, expresó: "La primera vez que la vi fue demasiado fuerte. La veo venir caminando y es como que se completa el alma, son muchos recuerdos que vienen con todo esto".

"Ahora estoy esperando la respuesta de la partida de nacimiento y de un acta para sacarme una identidad que no es mía, que es el principal derecho de las personas", agregó la joven.

"A quienes buscan a un hijo, a un hermano, o a quien sea, les digo que lo busquen, que no pierdan esas esperanzas, porque va a aparecer. A mi me encontraron después de 24 años", fue la reflexión final Marina.