La Scaloneta remonta como los Knicks: ¿es esta la fórmula de los campeones?

Hay equipos que ganan porque dominan. Otros ganan porque nunca aceptan que el partido terminó antes del pitazo final. En 2026, los New York Knicks y la Scaloneta demostraron que las remontadas también pueden convertirse en una forma de competir y, finalmente, en una forma de ganar campeonatos.

Hace pocas semanas, los Knicks pusieron fin a 53 años de sequía y conquistaron la NBA. Su camino no fue de superioridad constante, sino de capacidad para reaccionar cuando el partido exigía algo más. Remontaron 29 puntos en las Finales ante los Spurs, récord histórico, y levantaron una desventaja de 22 puntos en la Conferencia Este. Cada vez que el partido parecía perdido, encontraron una forma de cambiar la historia. Esa manera de competir bajo presión resulta inevitablemente familiar para quien siguió el recorrido de la Scaloneta en este Mundial 2026. Este domingo, a pocos kilómetros del Madison Square Garden, el MetLife Stadium albergará la final entre Argentina y España. La coincidencia va mucho más allá de la geografía. El mismo territorio que celebró el campeonato de los Knicks ahora será testigo de la búsqueda del bicampeonato argentino.

El orden a través del desorden Ni los Knicks ni la Selección llegaron a la final dominando de principio a fin. Ambos atravesaron momentos de tensión extrema y mostraron su verdadera identidad cuando todo parecía quebrarse. La Scaloneta tuvo que remontar un 2-0 ante Egipto, dar vuelta un 1-0 contra Inglaterra y resolver partidos que parecían escaparse. Messi, Enzo Fernández y Lautaro Martínez lideraron un equipo que, en lugar de colapsar ante el error, se reorganizó sobre la marcha. No siempre fue el más brillante, pero sí uno de los equipos más difíciles de quebrar. Los Knicks operaron bajo la misma lógica. No ganaron solo por talento individual. Ganaron porque construyeron un sistema capaz de absorber golpes y seguir funcionando. Brunson y compañía transformaron cada dificultad en una oportunidad para recuperar el control.

En 2026, los New York Knicks y la Scaloneta demostraron que las remontadas también pueden convertirse en una forma de competir. Archivo. La mentalidad que define campeones En el deporte de élite, las diferencias tácticas y físicas suelen ser pequeñas. Lo que separa a los grandes equipos aparece cuando la presión aumenta y el margen de error desaparece. Allí no alcanza solamente con el talento. Importa la claridad para sostener el plan, la disciplina para seguir ejecutándolo y la capacidad de no perder el control cuando el partido parece escapar. Las grandes remontadas no nacen de la épica. Son el resultado de una cultura competitiva construida mucho antes del partido. Los campeones no son los equipos que nunca quedan en desventaja, sino los que consiguen que el marcador no modifique su manera de jugar. Los equipos acostumbrados a resolver problemas bajo presión administran mejor la incertidumbre, controlan el impacto emocional del marcador y continúan compitiendo mientras otros empiezan a improvisar. Por eso algunos equipos sobreviven a una adversidad y otros convierten esa respuesta en parte de su identidad. La Scaloneta y los Knicks pertenecen a esa segunda categoría.

Nueva York: ¿tierra de remontadas? España llega a la final con argumentos propios y un funcionamiento consolidado. Pero Argentina intentará imponer una lógica diferente: la de un equipo que sabe responder cuando el partido abandona el guion esperado. La Scaloneta remonta como los Knicks. Y la final se jugará en Nueva York, la misma ciudad que fue testigo del campeonato de los Knicks y que convirtió a Spider-Man en uno de sus grandes símbolos. Señales de una historia que parece escrita para el cine, aunque todavía falta el capítulo más importante. Los Knicks ya escribieron su capítulo. Este domingo, en la ciudad de las grandes historias, la Scaloneta tendrá la oportunidad de escribir el suyo.