La previa de la final del Mundial 2026 se encendió con un cruce entre el MALBA y el Museo del Prado
En la antesala de la final del Mundial 2026, el MALBA respondió al Museo del Prado con una publicación de obras argentinas para apoyar a la Selección.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España empezó a jugarse dos días antes del domingo, en el ámbito menos esperado. Este viernes, el MALBA y el Museo del Prado encendieron las redes con un cruce de publicaciones donde mostraron sus obras más emblemáticas para explicar por qué cada selección merece ser campeona del mundo.
Guerra de obras de arte en la previa a la final del Mundial 2026
El intercambio comenzó con una publicación del Museo del Prado, que compartió una selección de diez conceptos para resumir las virtudes de España rumbo a la final. El museo recurrió a pinturas de artistas como El Greco, Pedro Pablo Rubens, Tiziano y Tintoretto para representar valores asociados al equipo.
En el posteo, remarcaron conceptos como humildad, ilusión, motivación, armonía, estrategia, esfuerzo, camaradería, lucha, superación y prudencia, cada uno acompañado por una obra de la colección del histórico museo español.
Entre las piezas seleccionadas figuraron "Vulcano forjando los rayos de Júpiter", de Rubens, para simbolizar el esfuerzo; la escultura romana "Orestes y Pílades", vinculada a la amistad y la lealtad; y "Carlos V en la batalla de Mühlberg", de Tiziano, como representación del liderazgo.
El MALBA respondió con una selección bien argentina
La respuesta no tardó en llegar. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) aprovechó la ocasión y publicó su propia lista de diez palabras para explicar por qué la Selección argentina alcanzó la final del Mundial 2026.
En este caso, el museo apeló a términos muy ligados a la identidad nacional, como aguante, mística, corazón, amistad, pueblo, fuerza, pasión y locura, acompañados por obras de reconocidos artistas argentinos y latinoamericanos.
La serie comenzó con "Exclusión", de Pablo Suárez, para representar el aguante. También incluyó una obra de Xul Solar, asociada a la espiritualidad y la imaginación.
Una de las obras que despertó más interacciones fue "Amistad", de Marcos López, que recrea una última cena pero con un asado como protagonista. Además, el MALBA eligió la icónica obra "Manifestación", de Antonio Berni, para representar al pueblo argentino.
El MALBA cerró su publicación a puro humor, con un meme del capitán de la Selección, Lionel Messi, otro motivo clave para el Museo para que la Scaloneta vuelva a levantar la Copa del Mundo.