La Policía de Mendoza busca aspirantes: el curso incluye beca mensual

El Gobierno de Mendoza anunció que siguen abiertas las inscripciones del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) para sumarse a la Policía de Mendoza . Quienes deseen aplicar deberán cumplir con ciertos requisitos y recibirán una beca destinada a cubrir los gastos del programa de formación.

Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción en línea en la página oficial del IUSP y luego presentarse en la sede seleccionada para entregar la documentación y coordinar las evaluaciones. Los requisitos son:

Evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas básicas

Entrevistas psicológicas

Entrevistas psiquiátricas

Evaluación médica

La convocatoria de la Policía de Mendoza

De cuánto es la beca y hasta cuándo se puede aplicar

La inscripción para sumarse a la Policía de Mendoza está abierta hasta el 31 de octubre de 2025 en las sedes Central, zonas Sur y Este, y Valle de Uco. Luego de superar las etapas mencionadas, los aspirantes podrán acceder a una beca mensual de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa de formación.

El fin del curso es preparar a los aspirantes en áreas clave como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, con el objetivo de brindar herramientas frente a los desafíos actuales de la provincia.