Presenta:

Sociedad

|

Policía de Mendoza

La Policía de Mendoza busca aspirantes: el curso incluye beca mensual

El Gobierno confirmó que siguen abiertas las inscripciones para ingresar a la Policía de Mendoza y acceder a una beca de $350.000 durante la formación.

MDZ Sociedad

El Gobierno ofrece formación con beca para quienes se sumen a la fuerza. Foto: Prensa Mendoza
El Gobierno ofrece formación con beca para quienes se sumen a la fuerza. Foto: Prensa Mendoza

El Gobierno de Mendoza anunció que siguen abiertas las inscripciones del Instituto Universitario de Seguridad Pública(IUSP) para sumarse a la Policía de Mendoza. Quienes deseen aplicar deberán cumplir con ciertos requisitos y recibirán una beca destinada a cubrir los gastos del programa de formación.

Requisitos para inscripciones

Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción en línea en la página oficial del IUSP y luego presentarse en la sede seleccionada para entregar la documentación y coordinar las evaluaciones. Los requisitos son:

Te Podría Interesar

  • Ser argentino nativo o por opción
  • Tener secundario completo
  • Edad entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025
  • Estatura mínima de 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres
  • No poseer tatuajes visibles. En caso de tenerlos, deberán firmar un “acta compromiso” para quitarlos en un plazo estipulado
911 policia de mendoza
El IUSP mantiene abiertas las inscripciones para ingresar a la Polic&iacute;a de Mendoza: incluye beca mensual de $350.000. Foto: Prensa Mendoza &nbsp;

El IUSP mantiene abiertas las inscripciones para ingresar a la Policía de Mendoza: incluye beca mensual de $350.000. Foto: Prensa Mendoza

Etapas eliminatorias

Al mismo tiempo, quienes apliquen deberán pasar por cuatro etapas eliminatorias:

  • Evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas básicas
  • Entrevistas psicológicas
  • Entrevistas psiquiátricas
  • Evaluación médica

La convocatoria de la Policía de Mendoza

Embed - Policia De Mendoza

De cuánto es la beca y hasta cuándo se puede aplicar

La inscripción para sumarse a la Policía de Mendoza está abierta hasta el 31 de octubre de 2025 en las sedes Central, zonas Sur y Este, y Valle de Uco. Luego de superar las etapas mencionadas, los aspirantes podrán acceder a una beca mensual de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa de formación.

El fin del curso es preparar a los aspirantes en áreas clave como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, con el objetivo de brindar herramientas frente a los desafíos actuales de la provincia.

Archivado en

Notas Relacionadas