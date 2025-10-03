La Policía de Mendoza busca aspirantes: el curso incluye beca mensual
El Gobierno confirmó que siguen abiertas las inscripciones para ingresar a la Policía de Mendoza y acceder a una beca de $350.000 durante la formación.
El Gobierno de Mendoza anunció que siguen abiertas las inscripciones del Instituto Universitario de Seguridad Pública(IUSP) para sumarse a la Policía de Mendoza. Quienes deseen aplicar deberán cumplir con ciertos requisitos y recibirán una beca destinada a cubrir los gastos del programa de formación.
Requisitos para inscripciones
Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción en línea en la página oficial del IUSP y luego presentarse en la sede seleccionada para entregar la documentación y coordinar las evaluaciones. Los requisitos son:
- Ser argentino nativo o por opción
- Tener secundario completo
- Edad entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025
- Estatura mínima de 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres
- No poseer tatuajes visibles. En caso de tenerlos, deberán firmar un “acta compromiso” para quitarlos en un plazo estipulado
Etapas eliminatorias
Al mismo tiempo, quienes apliquen deberán pasar por cuatro etapas eliminatorias:
- Evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas básicas
- Entrevistas psicológicas
- Entrevistas psiquiátricas
- Evaluación médica
La convocatoria de la Policía de Mendoza
De cuánto es la beca y hasta cuándo se puede aplicar
La inscripción para sumarse a la Policía de Mendoza está abierta hasta el 31 de octubre de 2025 en las sedes Central, zonas Sur y Este, y Valle de Uco. Luego de superar las etapas mencionadas, los aspirantes podrán acceder a una beca mensual de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa de formación.
El fin del curso es preparar a los aspirantes en áreas clave como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, con el objetivo de brindar herramientas frente a los desafíos actuales de la provincia.