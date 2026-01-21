La Policía Federal difundió una guía para detectar dólares falsos: "tocá, mirá y girá"

Se enmarca en la implementación de una guía especializada para la detección de dólares falsificados, aprobada por el Ministerio de Seguridad.

La Policía Federal Argentina difundió un video mediante su cuenta oficial de Instagram, @PFAOficial, para prevenir la circulación de dólares estadounidenses falsos en el país. Se trata de una guía práctica para reconocer la autenticidad del billete extranjero.

La iniciativa se enmarca en la implementación de una guía especializada para la detección de moneda falsificada, aprobada por el Ministerio de Seguridad Nacional y adoptada por todas las fuerzas policiales y de seguridad federales. Según se informó, el material busca unificar criterios de identificación y acercar herramientas simples a la ciudadanía.

En el video, la fuerza federal resumió el procedimiento en tres acciones concretas: “Tocá, mirá y girá”. De acuerdo con la explicación oficial, esta secuencia permite detectar diferencias entre billetes auténticos y apócrifos durante transacciones habituales.

Policia Federal Dolares Falsos Cómo reconocer si un dólar es verdadero: tres pasos El primer paso consiste en tocar el billete. Se recomienda prestar atención a la textura del papel moneda, en especial en la figura central y en la denominación. En los ejemplares auténticos, el papel presenta una composición firme, sin brillo y con relieve perceptible al tacto, características que no suelen reproducirse con exactitud en las falsificaciones.

El segundo paso implica observar el billete a trasluz. Bajo la luz deben distinguirse elementos de seguridad incorporados durante su fabricación, como la marca de agua con la figura correspondiente. En esa misma instancia, también es posible identificar el hilo de seguridad, donde se lee la inscripción “USA” junto con el valor nominal del billete.