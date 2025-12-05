La "Ola Dorada" llega a Palermo: más de 2.500 golden retrievers irán por un récord mundial

Este fin de semana largo será testigo de una juntada masiva de perros de la raza Golden Retriever en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , la cual fue reprogramada luego de complicaciones climáticas en la primera fecha que estaba estipulada para el 30 de noviembre. El organizador, el influencer Fausto Duperré, impulsó el encuentro desde sus redes para conseguir un récord mundial .

Junto con su golden Oli, Duperré vivió dos años en Barcelona y allí asistió a una juntada en la que 150 golden retrievers dieron el presente.

"Me pareció el paraíso por completo", afirmó. Cuando volvieron a la Argentina, realizó varios eventos pet friendly con convocatoria exitosa y después de un tiempo, la misma gente comenzó a pedirle que organizara una reunión de goldens. El primer día en el que abrió las inscripciones se inscribieron más de 700 perros, con lo que se convirtió en algo más que una simple juntada, sino que se transformó en una cuestión masiva que se viralizó hasta llegar a los 1.500 inscriptos.

En ese momento, empezó a buscar si era posible superar algún récord: primero fue por el Guinness, no obstante se necesitaban 38 mil dólares para entrar en la competencia. Después, investigó un poco más y encontró que el récord mundial lo tiene Canadá con 1.685 perros golden en un solo lugar. Hasta el momento hay 2.500 perros anotados para dar el presente el lunes feriado.

"Vamos a hacer historia sin duda, y sobre todo cuando le pinchás a los argentinos en batir un récord, en ser campeones, se entusiasman más todavía", afirmó Duperré.

Cuándo y dónde será la juntada de Golden Retriever

La "Ola Dorada" se llevará acabo el lunes 8 de diciembre que será feriado nacional en el Parque Nacional Berlín de Palermo a las 10 de la mañana.

juntada de goldens La juntada de los golden retrievers será en Palermo este lunes feriado. Instagram: @fausduperre

"Yo creo que la gente no es consciente de lo que realmente va a haber el lunes. Repito, yo fui a una de 150 y realmente era el paraíso, una imagen que le hace muy bien a la vista de cada uno de nosotros", reflexionó el organizador que, aunque exhausto, sabe que al final va a valer la pena.

Como cierre, Duperré recordó una serie de recomendaciones para quienes asistan a la juntada con su "peludito": llevar equipo de mate y una manta para pasar el día, además de hidratación suficiente para las mascotas. Señalaron que no se trata de un evento formal (no habrá escenario ni vallado) sino de una reunión al aire libre en un parque, por lo que es obligatorio el uso de correa, collar con chapita de identificación y la recolección de los desechos caninos para mantener el espacio en perfectas condiciones.

"Realmente hace bien a la salud ver a tantos golden juntos. No es por discriminar ni nada, pero sin duda hasta científicamente está comprobado que son la raza más apegada a los humanos y ver a todos estos peluditos juntos sonrientes, porque no paran de sonreír, ver a más de 1.500, 2.000 juntos, yo creo que la gente no no tiene todavía en la cabeza lo que va a vivir, que es algo único".