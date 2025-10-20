La nueva propuesta con la que reemplazarán al histórico autocine de El Challao

El icónico Autocine El Cerro de El Challao será reconvertido en un complejo con diferentes actividades y opciones gastronómicas.

El histórico autocine mendocino será un nuevo punto de encuentro con adrenalina y sabor.

Durante décadas, el Autocine El Cerro fue un punto de encuentro icónico para miles de mendocinos. Ubicado sobre la Avenida Champagnat, en El Challao, supo ser escenario de salidas familiares, primeras citas y noches de película bajo las estrellas. Pero desde su cierre en marzo de 2020, el predio había quedado abandonado, acumulando polvo y nostalgia.

Ahora, ese silencio se termina. El histórico espacio volverá a la vida, pero con un giro inesperado, ya que se transformará en un complejo recreativo con pista de karting, canchas deportivas y más servicios pensados para disfrutar a pura adrenalina.

De pantalla gigante a pista de velocidad En los últimos días, una nueva cuenta en TikTok e Instagram bajo el nombre “Street Kart Mdz” anunció la novedad con un mensaje que generó furor entre los mendocinos. El video muestra cómo el viejo autocine se prepara para convertirse en un espacio recreativo con pista de karting de alquiler, canchas de fútbol y pádel, taller mecánico y food trucks.

Karting en el viejo autocine de El Challao Street Kart Mdz En cuestión de horas, las publicaciones se llenaron de comentarios de usuarios celebrando la idea de darle nueva vida a un espacio tan emblemático. El autocine de El Cerro, en El Challao, hasta antes de decretarse la cuarentena (en marzo), ofrecía este espectáculo todos los viernes y sábados, con dos funciones nocturnas.

Según adelantaron desde Street Kart, la inauguración será antes de diciembre, y el proyecto apunta a convertirse en un nuevo polo de entretenimiento en la zona de El Challao, combinando deporte, diversión y gastronomía.