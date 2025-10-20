George Dalaras vuelve a la Argentina: dará un show único en el Teatro Coliseo

El famoso artista griego George Dalaras vuelve a la Argentina este año. Los fanáticos que lo esperaron por más de 10 años podrán verlo en vivo una vez más, esta vez, en el mítico Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires . Enterate de todos los detalles del espectáculo que traerá la magia de la música helénica al suelo argentino.

La producción anunció que el regreso de George Dalaras (originalmente conocido como Giorgos Ntalaras) tendrá lugar antes de lo pensado. El reconocido compositor de 76 años se presentará el 12 de noviembre de 2025 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires , en un único concierto organizado por la Fundación Helénica en Argentina y la Colectividad Helénica de Buenos Aires.

Además de marcar su regreso al país, la función será una ocasión especial para recorrer su extenso repertorio y celebrar la música griega con el público local. El evento promete ser más que un recital: será una celebración de la identidad, la cultura y la memoria a través de la música.

En esta oportunidad, George Dalaras estará acompañado por los músicos Violeta Ikari y Alexandros Tzouganakis, quienes lo escoltarán en esta presentación que combinará canciones clásicas de su carrera con nuevas interpretaciones. Será la tercera vez que el artista se presenta en el país.

Nacido el 29 de septiembre de 1949 en El Pireo, el principal puerto de Atenas, Dalaras creció en un entorno familiar ligado a la música. Su padre, Loukas Daralas, fue un referente del género rebetiko, lo que marcó desde temprano el camino artístico del joven cantante.

En sus inicios, Dalaras colaboró con compositores como Mikis Theodorakis, Manos Loïzos y Stavros Kouyioumtzis, y logró desarrollar un estilo propio que lo consolidó como un exponente destacado de la música griega contemporánea.

George Dalaras dará un show único en el Teatro Colón Gentileza Prensa

Con más de cinco décadas de trayectoria, George Dalaras se consagró como una de las voces más reconocidas de la escena musical griega. Su estilo se caracteriza por la capacidad de integrar distintos géneros como el rebetiko, el laïkó, el folk mediterráneo, el rock y las influencias árabes y latinoamericanas. A lo largo de su carrera, ha actuado en escenarios internacionales como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York y la Ópera de Sídney.

Su discografía incluye más de 60 álbumes y numerosas colaboraciones con artistas internacionales como Sting, Al Di Meola, Goran Bregovi y Paco de Lucía. En América Latina, ha compartido escenario con figuras como Mercedes Sosa y Ariel Ramírez, con quienes mantuvo un vínculo musical que reforzó la conexión entre la tradición griega y las expresiones populares de la región.

Además de su carrera artística, Dalaras ha mantenido un compromiso activo con causas sociales y humanitarias. En 2006 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en reconocimiento a su labor en favor de los derechos humanos y el apoyo a personas desplazadas. Su trayectoria incluye iniciativas solidarias y conciertos a beneficio de distintas organizaciones.

Cómo conseguir las entradas para ver el show de George Dalaras en Argentina

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketek y se anticipa un lleno total para una velada que reunirá a diversas generaciones de seguidores.