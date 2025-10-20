Presenta:

Premios Jóvenes Mendocinos Destacados

Premios Jóvenes Mendocinos Destacados: quiénes fueron los ganadores de esta edición

En la edición 2025 de los Premios Jóvenes Mendocinos Destacados, el Consejo Empresario Mendocino celebró la excelencia y el compromiso de una nueva generación.

En su edición 22, los Premios Jóvenes Mendocinos Destacados destacaron el talento que impulsa el futuro de Mendoza.

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) celebró la vigésimo segunda edición de los Premios Jóvenes Mendocinos Destacados, una gala que volvió a poner en el centro a quienes impulsan el futuro de la provincia. Bajo el lema “Protagonistas hoy, líderes mañana”, se reconoció a seis mendocinos que sobresalieron por su compromiso, innovación y aporte en distintas áreas.

Desde hace más de dos décadas, el CEM impulsa esta iniciativa para visibilizar a quienes marcan una diferencia real en la sociedad. En esta edición, más de 140 postulaciones reflejaron la vitalidad del liderazgo joven en Mendoza, un fenómeno que crece año a año.

Los ganadores recibieron un diploma y un reconocimiento monetario de 800 dólares. Además, se entregaron menciones especiales y diplomas a 12 nominados, junto con la distinción Talento Global, que reconoce a jóvenes mendocinos que representan a la provincia en el mundo.

Talento mendocino con impacto real

Premios Jóvenes Mendocinos Destacados ganadores (1)
El talento joven volvió a ser protagonista en la ceremonia del CEM, que lleva 22 años reconociendo líderes locales.

La categoría Académica, Científica y/o Tecnológica fue para María Sophia Di Cataldo, doctora en Medicina de la Conservación y una referente internacional en epidemiología de fauna silvestre. Sus investigaciones han sido publicadas en prestigiosas revistas y actualmente se desempeña como investigadora del CONICET.

En Comunidad y Sustentabilidad, el reconocimiento fue para Candela Denise Copa, una joven que transformó la adversidad en inspiración. Tras perder ambas piernas a causa del COVID-19, convirtió su experiencia en un ejemplo de resiliencia y empoderamiento. Hoy brinda charlas, talleres y acaba de publicar su libro autobiográfico "Esculpirse”.

Por su parte, Tomás Eugenio Armendáriz se llevó el premio en la categoría Empresa. Es fundador de AVaTAR MedTech, una startup dedicada a desarrollar dispositivos médicos para cirugías cardíacas pediátricas. Su innovación ya salvó vidas y fue premiada internacionalmente por universidades como Stanford y MIT.

Cultura, deporte y liderazgo público

Premios Jóvenes Mendocinos Destacados ganadores (2)
María Di Cataldo, Candela Copa, Armendáriz, Fernández, Contreras y Jimena Latorre fueron los galardonados 2025.

En la categoría Cultura, la galardonada fue Gabriela Mariana Fernández, cantora, compositora y docente que ha llevado el folclore cuyano a escenarios nacionales e internacionales. Además, impulsa espacios de formación artística y proyectos de transformación social a través del arte.

El premio Deporte fue para Martina Tiziana Contreras Giorgio, nadadora de aguas abiertas e integrante de la Selección Argentina. Con múltiples títulos nacionales e internacionales, combina su carrera deportiva con sus estudios en Ingeniería Química en la UTN Mendoza.

Finalmente, el reconocimiento en Sector Público fue para Jimena Hebe Latorre, actual ministra de Energía y Ambiente de Mendoza. Su gestión se destaca por impulsar una agenda de transición energética, minería responsable y desarrollo sustentable, posicionando a la provincia en la escena global.

Durante la ceremonia, también se entregó la Mención Especial del Concurso de Redes a Federico Robello, influencer y emprendedor gastronómico mendocino, quien fue el más votado por el público en redes sociales.

