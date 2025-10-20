Premios Jóvenes Mendocinos Destacados: quiénes fueron los ganadores de esta edición

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) celebró la vigésimo segunda edición de los Premios Jóvenes Mendocinos Destacados , una gala que volvió a poner en el centro a quienes impulsan el futuro de la provincia. Bajo el lema “Protagonistas hoy, líderes mañana”, se reconoció a seis mendocinos que sobresalieron por su compromiso, innovación y aporte en distintas áreas.

Desde hace más de dos décadas, el CEM impulsa esta iniciativa para visibilizar a quienes marcan una diferencia real en la sociedad. En esta edición, más de 140 postulaciones reflejaron la vitalidad del liderazgo joven en Mendoza, un fenómeno que crece año a año.

Los ganadores recibieron un diploma y un reconocimiento monetario de 800 dólares. Además, se entregaron menciones especiales y diplomas a 12 nominados, junto con la distinción Talento Global, que reconoce a jóvenes mendocinos que representan a la provincia en el mundo.

La categoría Académica, Científica y/o Tecnológica fue para María Sophia Di Cataldo, doctora en Medicina de la Conservación y una referente internacional en epidemiología de fauna silvestre. Sus investigaciones han sido publicadas en prestigiosas revistas y actualmente se desempeña como investigadora del CONICET.

El talento joven volvió a ser protagonista en la ceremonia del CEM, que lleva 22 años reconociendo líderes locales.

En Comunidad y Sustentabilidad, el reconocimiento fue para Candela Denise Copa, una joven que transformó la adversidad en inspiración. Tras perder ambas piernas a causa del COVID-19, convirtió su experiencia en un ejemplo de resiliencia y empoderamiento. Hoy brinda charlas, talleres y acaba de publicar su libro autobiográfico "Esculpirse”.

Por su parte, Tomás Eugenio Armendáriz se llevó el premio en la categoría Empresa. Es fundador de AVaTAR MedTech, una startup dedicada a desarrollar dispositivos médicos para cirugías cardíacas pediátricas. Su innovación ya salvó vidas y fue premiada internacionalmente por universidades como Stanford y MIT.

Cultura, deporte y liderazgo público

En la categoría Cultura, la galardonada fue Gabriela Mariana Fernández, cantora, compositora y docente que ha llevado el folclore cuyano a escenarios nacionales e internacionales. Además, impulsa espacios de formación artística y proyectos de transformación social a través del arte.

El premio Deporte fue para Martina Tiziana Contreras Giorgio, nadadora de aguas abiertas e integrante de la Selección Argentina. Con múltiples títulos nacionales e internacionales, combina su carrera deportiva con sus estudios en Ingeniería Química en la UTN Mendoza.

Finalmente, el reconocimiento en Sector Público fue para Jimena Hebe Latorre, actual ministra de Energía y Ambiente de Mendoza. Su gestión se destaca por impulsar una agenda de transición energética, minería responsable y desarrollo sustentable, posicionando a la provincia en la escena global.

Durante la ceremonia, también se entregó la Mención Especial del Concurso de Redes a Federico Robello, influencer y emprendedor gastronómico mendocino, quien fue el más votado por el público en redes sociales.