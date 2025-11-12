La momia del niño del Aconcagua está en el museo Cornelio Moyano: ¿se puede ver?

niño del aconcagua traslado 1 encontraron al niño del Aconcagua durante una expedición. Durante 40 años, los restos de la nene Inca de 8 años estuvieron bajo la custodia del Conicet en un freezer. Este fin de semana la momia fue trasladada al museo Cornelio Moyano y muchos se preguntan si se puede visitar.

Después de años de debate y controversia, el niño del Aconcagua emprendió un largo camino de regreso a la montaña. La primera parada es el museo Cornelio Moyano donde acondicionaron un espacio especial para albergar los restos del pequeño Inca.

La momia conocida como el niño del Aconcagua estuvo 40 años en el poder del Conicet.

“Se acondicionó un nuevo espacio y un reservorio con control térmico, que garantiza la seguridad y las condiciones microambientales necesarias. Todo el procedimiento se llevó a cabo bajo protocolos de conservación preventiva y conforme a las normativas vigentes”, explicaron desde el Ministerio de Cultura, Infancias y DGE.

Cuando los mendocinos se enteraron que el niño del Aconcagua estaba en el museo, inmediatamente empezaron a consultar en las redes sociales sobre la posibilidad de ver a la momia , como en el museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta donde está en exposición los niños de Llullaillaco.

Sin embargo, la decisión en Mendoza es otra: el niño del Aconcagua volverá a la montaña y no será objeto de estudios científicos ni exhibición. “En el museo Cornelio Moyano el niño descansará sin intervención ni exposición, en condiciones dignas y bajo el marco legal indígena, hasta su retorno final a su morada en la Walta (montaña) sagrada del Aconcagua”, aclararon desde la cartera de Tadeo García Zalazar.

Durante el traslado del niño del Aconcagua al museo Cornelio Moyano se hicieron rituales.

“Para las comunidades y representantes indígenas de la Mesa de Diálogo Intercultural, este momento representa un acto de reparación histórica: el reconocimiento de este ancestro como ser humano y no como objeto de estudio, permitiendo que finalmente pueda descansar en paz”, cerraron.

Cómo es el lugar donde está el niño del Aconcagua

La sala de guarda, denominada por las comunidades Gualtach Caye, se ubica en el edificio del museo y tendrá acceso restringido por razones de seguridad y respeto a las tradiciones indígenas.

El espacio cuenta con un laboratorio de investigación y un sistema avanzado de control ambiental y seguridad, diseñado para garantizar la conservación física, química y biológica de la ofrenda y minimizar los riesgos de deterioro.

La obra fue ejecutada por Infraestructura Escolar, con la participación de los técnicos Gustavo Cabrera y el arquitecto César Morales, de la empresa Lusocani.