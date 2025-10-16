La mejor noticia: Lautaro Gutiérrez volvió a su casa después del trasplante de corazón

“Llegó el gran día”, celebró hace minutos la mamá de Lautaro Gutiérrez el alta del joven mendocino que hace 15 días recibió un trasplante de corazón en el hospital Español. Micaela Britos no escondió su emoción y agradeció la generosidad de la familia del donante y a todo su entorno por las oraciones.

“Gracias infinitas por todo. Gracias a nuestro ángel donante, a la familia donante y sobre todo a nuestros amigos y familia por siempre tener a Lau presente en sus oraciones”, dijo Micaela Britos junto a una foto de su hijo en silla de ruedas saliendo del hospital.

La historia de Lautaro Gutiérrez -que se conoció por primera vez en MDZ - empezó los primeros días de septiembre cuando el joven contrajo una gripe. Como no mejoraba, sus padres lo llevaron al hospital Notti donde le hicieron algunos estudios y los médicos indicaron que tenía neumonía.

A pesar de la medicación y el reposo, las condiciones de salud de Lautaro no mejoraban y ahí fue cuando su papá insistió en hacer más estudios. En la tomografía se conoció la verdad: el corazón de Lautaro estaba fallando .

Del Notti los derivaron al hospital El Carmen donde los especialistas pudieron detectar una miocarditis aguda e una insuficiencia cardíaca aguda. Todo indica que un virus se alojó en el miocardio y deterioró el funcionamiento del corazón . La salida era una sola: trasplante urgente.

Trasplante y recuperación

A partir de ese momento, comenzó un derrotero de papeles y estudios hasta que el 6 de septiembre Lautaro Gutiérrez entró a la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

El joven estuvo internado en el hospital El Carmen hasta la madrugada del 30 de septiembre cuando lo llamaron para avisarle que había un corazón para él. Cortó con las autoridades sanitarias, llamó a su mamá y lo trasladaron al hospital Español.

Lautaro Gutiérrez El momento en el que Lautaro Gutiérrez dejó el hospital Español. Gentileza

Lautaro estuvo 13 horas en el quirófano. “Todo el procedimiento fue más largo del previsto porque el corazón de Lauti pasó de funcionar al 20% a solo el 9%. Se descompensaba, tenía náuseas, no tenía fuerzas”, explicó la mamá.

La cirugía fue un éxito y la recuperación dentro de los parámetros esperados. Lautaro Gutiérrez salió del quirófano a última hora, al día siguiente le sacaron el respirador y al mediodía ya estaba dando algunos pasos. Dos semanas después está dejando el hospital y terminará la recuperación de forma ambulatoria.

Un llamado a donar órganos

Mientras Lautaro Gutiérrez estuvo internado, Micaela se sumó a la cruzada para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y comparte habitualmente palabras para sensibilizar sobre la problemática.

“A veces cuesta tomar la decisión de donar órganos, lo entiendo. No es algo que se hable todos los días, y quizá da miedo pensar en ello. Pero si supieras lo que puede significar, si pudieras ver los ojos de una persona que espera un trasplante, entenderías que donar no es perder... es regalar vida.

Donar órganos es un acto de amor tan grande que no se mide en palabras. Es una elección que trasciende, que convierte el dolor en esperanza y la ausencia en milagro. Con un solo sí, podés darle la oportunidad a alguien de volver a respirar sin máquinas, de correr, de abrazar, de reír… de vivir.

Imaginá por un momento a una mamá que mira a su hijo conectado a un respirador esperando un corazón. Imaginá la espera, las noches sin dormir, las oraciones que piden un milagro. Y pensá que ese milagro podés ser vos. Que tu decisión puede transformar lágrimas de angustia en lágrimas de alegría.

Donar es un gesto de amor eterno. Porque aunque tu cuerpo deje de estar, tu vida sigue latiendo en otros, sigue respirando, sigue caminando, sigue amando. Es dejar una huella que no se borra, un legado que dice: Yo elegí dar vida cuando ya no podía tenerla.

Por eso, si todavía no lo decidiste, pensalo desde el corazón. No hay acto más humano, más solidario ni más noble. Un día, ese sí puede ser la respuesta a las plegarias de alguien que espera, como tantos hoy lo hacen, con fe, esperanza y amor”