La medida del PAMI que genera incertidumbre en Rivadavia

PAMI le quitó a una clínica el 98% de los afiliados y alertan por un posible colapso en la atención de los jubilados.

Una medida sorpresiva del PAMI desató una alerta en el departamento de Rivadavia. La Clínica del Sol, la institución médica privada más grande de la zona, sufrió la quita del 98% de sus afiliados, lo que podría afectar la atención de miles de jubilados.

En ese departamento, que suele ser un punto de referencia sanitaria para muchos habitantes de la Zona Este, preocupar que la otra clínica local no llegue a cubrir la atención de toda esta derivación de pacientes.

Posible colapso La Clínica del Sol atendía a 5.200 afiliados de PAMI. Según indicaron, el pasado 14 de agosto, recibieron una carta documento de PAMI Buenos Aires que le avisaba de la quita de 5.150 cápitas, dejando sólo 50. La otra institución privada en Rivadavia, la Clínica del Este, ahora sería la encargada de recibir a estos pacientes.

El médico Oscar Abraham, dueño de la Clínica del Sol, advirtió: "La otra clínica tiene menos capacidad de camas que nosotros y no va a poder contener a todos los pacientes. Van a terminar colapsando la Clínica del Este y también el hospital". Esta situación, indicaron, también podría complicar la capacidad de respuesta del sistema público de salud en Rivadavia.

Jubilados del PAMI sin posibilidad de elegir Además de la alerta por el posible colapso, Abraham asegura que la decisión del PAMI restringe la libertad de los afiliados. "En PAMI Rivadavia les dicen directamente que no los pueden dejar elegir. Los obligan a ir a la otra clínica o a San Martín", aseguró.