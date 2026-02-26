La Línea de tren Mitre recupera el ramal Tigre tras una renovación histórica

Tras meses de obras y adecuaciones técnicas, el ramal Tigre de la Línea Mitre retomará su funcionamiento desde el domingo 1° de marzo entre Tigre y Belgrano C. La reanudación será parcial hasta el 7 inclusive, período en el que se realizarán pruebas operativas y capacitaciones.

Las tareas permitieron renovar más de 29 kilómetros de vías y tender 120 kilómetros de cableado para el nuevo sistema de señalamiento. También se reemplazaron rieles en 13 cuadros de estación, se intervinieron 16 pasos a nivel y se reacondicionaron 12 puentes y alcantarillas a lo largo de la traza.

Durante la primera semana de marzo, los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez circularán limitados hasta Belgrano R, mientras que el trayecto a Tigre conectará Belgrano C con la terminal bonaerense. El objetivo es completar ensayos técnicos sobre la infraestructura renovada y definir el esquema operativo definitivo.

Las pruebas incluirán circulaciones con formaciones vacías para verificar el sistema de señales recientemente instalado, especialmente en el sector del Empalme Maldonado. Allí se concretó el traspaso del antiguo equipamiento —con más de un siglo de antigüedad— hacia la nueva tecnología, en una etapa que requirió la desconexión total del sistema previo por razones de seguridad.

Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria

Las intervenciones forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria dispuesto por el Gobierno Nacional y apuntan a optimizar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio. Según estimaciones oficiales, hacia mitad de año el ramal Tigre podría reducir en alrededor de 10 minutos el tiempo de viaje. Para fines de 2026, la mejora acumulada permitiría acortar el trayecto entre Retiro y Tigre en hasta 17 minutos.

Gran parte de los trabajos se ejecutaron durante el verano, cuando disminuye la demanda de pasajeros, para minimizar el impacto en los usuarios. Además, la renovación integral de 7,7 kilómetros en zonas de difícil acceso se realizó de manera continua, ya que hacerlo por etapas habría triplicado los plazos y multiplicado las interrupciones.

En paralelo, la modernización del ingreso a Retiro alcanza un 88% de avance y transita su tramo final. Con la finalización de estas tareas, los tres ramales de la línea quedarán operativos en toda su extensión desde el 8 de marzo, marcando el cierre de una de las intervenciones ferroviarias más importantes de las últimas décadas en el área metropolitana.