Interrumpirán el ramal Tigre del tren Mitre: cuándo será y cuál es el motivo

Entre el 10 de enero y el 28 de febrero, el ramal Tigre del tren Mitre permanecerá interrumpido por un período de 49 días consecutivos debido a obras consideradas esenciales para la seguridad y confiabilidad del servicio ferroviario. Los trabajos se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria y son ejecutados por Trenes Argentinos Infraestructura.

La decisión de concentrar las tareas durante el verano responde a un criterio estrictamente operativo. En esos meses, la cantidad de pasajeros disminuye de manera significativa: mientras que en noviembre y diciembre el ramal transporta en promedio unos 33.000 usuarios diarios, en enero y febrero la cifra baja a 25.200, lo que implica un 25 % menos de personas afectadas.

El corte total permitirá intervenir de forma continua en sectores de difícil acceso y con topografía compleja, donde no es posible trabajar solo de noche o durante fines de semana. De realizarse en etapas parciales, los plazos de obra se extenderían hasta tres veces más, acumulando mayores afectaciones al servicio en el mediano plazo.

Las obras en el tren Mitre Hasta el momento ya se renovaron integralmente 20 kilómetros de vías. Durante esta interrupción se trabajará sobre 7.700 metros adicionales, lo que permitirá avanzar, en apenas 50 días, casi la mitad de lo ejecutado en los últimos diez meses. La urgencia de la obra se explica por el estado de la infraestructura: los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad y existen más de 40 sectores donde los trenes circulan a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones.

Las tareas incluyen la renovación de vías de la línea Mitre entre los pasos a nivel Crisólogo Larralde y Laprida, el cuadro de la estación Vicente López y otros tramos clave, además de intervenciones en los puentes de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. El plan integral contempla la renovación total de 40 kilómetros de vía, el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de pasos a nivel, puentes, aparatos de vía y estaciones.