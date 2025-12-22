Así serán las obras en el ramal Tigre del tren Mitre: qué días no funcionará

Trenes Argentinos confirmó que el servicio del ramal Tigre del tren Mitre estará suspendido desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero próximos debido a obras urgentes de renovación de vías. Simultáneamente, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre ambas cabeceras y Belgrano R, sin alcanzar la estación Retiro, por trabajos de modernización del sistema de señalamiento en la terminal.

La empresa operadora informó que la renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente debido a que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad y se encuentran muy deteriorados. Actualmente, la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Durante el verano convivirán dos obras simultáneas: la renovación de vías del ramal Tigre y la modernización del sistema de señalamiento en Retiro. La compañía busca en este periodo terminar con la renovación que ya comenzó hace tiempo.

Durante la interrupción se llevarán a cabo las siguientes tareas: renovación de vías desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco. También se renovará el cuadro de la estación Vicente López y los puentes de avenida Figueroa Alcorta y avenida Dorrego.

Los trabajos incluyen la renovación del sistema de tercer riel y la desconexión y conexión del sistema de señalamiento. En las zonas ya intervenidas se realizarán tareas de terminación y liberación de tensiones para elevar la velocidad del servicio.

Video: las obras que habrá en el ramal Tigre

Obras En El Ramal Tigre Trenes Argentinos

¿Cuál es el alcance total del proyecto de renovación?

Las obras están enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional y contemplan la renovación total de 40 kilómetros de vía, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

Hasta el momento se han renovado integralmente 20 kilómetros de vías en el ramal gracias a trabajos nocturnos y cortes durante fines de semana largos. También se completó el recambio de vías en 10 cuadros de estación, la intervención de 14 pasos a nivel y mejoras en 12 puentes y alcantarillas de la traza.

¿Por qué se eligió el verano para realizar estas obras?

Trenes Argentinos explicó que, debido a la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos, estos trabajos no pueden realizarse durante la noche y requieren un periodo prolongado para su ejecución. Por eso decidieron avanzar durante el verano, cuando disminuye la cantidad de pasajeros por las vacaciones.

Mientras en noviembre y diciembre la cantidad de usuarios asciende, en promedio, a 33.000 diarios, en enero y febrero no superan los 25.200, lo que representa un 25% menos de personas afectadas en comparación con otros períodos del año. Durante esta afectación se intervendrán 7.700 metros en sectores poco accesibles, por lo que se podrá avanzar, en solo 50 días, casi la mitad de lo ejecutado durante los últimos 10 meses de obra.

¿Qué sucederá con el servicio en la estación Retiro?

En Retiro se ejecutará la etapa final de la obra de señalamiento: la desinstalación del viejo sistema de señales y la puesta en marcha del nuevo con sus respectivas pruebas necesarias. El sistema de señalización tiene más de 100 años de antigüedad.

Para renovar la señalización es necesario cortar por completo la energía en la zona, retirar los equipos actuales e instalar la infraestructura moderna y automatizada que permitirá una operación más segura. En ese período y por cuestiones de seguridad, no podrán circular formaciones eléctricas, por lo que los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no podrán ingresar a la terminal porteña.

¿Qué equipamiento se instalará en Retiro?

Durante las primeras tres semanas se desinstalará el sistema existente y se colocarán nuevos equipos: 28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía.

Además, deberán realizar las pruebas dinámicas que permitan corroborar su funcionamiento de acuerdo a los estándares de seguridad operacional necesarios, procesos que requieren un lapso prolongado de interrupción del servicio. Una vez finalizado, deberán capacitar a todo el personal de señalamiento.

¿Dónde pueden consultar los usuarios las alternativas de viaje?

Los usuarios podrán consultar las alternativas de viaje en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final.pdf

¿Qué estaciones atraviesa el ramal Tigre?

La línea Mitre es una de las más utilizadas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ramal Tigre atraviesa las estaciones de Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá y Tigre, además de Núñez y Belgrano.