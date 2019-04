La Legislatura premió a una de las escuelas más innovadoras del mundo

El Colegio Tomás Alva Edison y su equipo de docentes y técnicos, fueron reconocidos hoy en la Legislatura Provincial por iniciativa del senador Alejandro Diumenjo. Esta entidad educativa fue considerada el año pasado por Microsoft como uno de los 17 colegios más innovadores del mundo, por lo que lo seleccionó para unirse a su nuevo programa Microsoft Flagship Schools, que se encarga de diseñar y desarrollar nuevos “lugares maravillosos para aprender", en un intento de transformar la educación desde la base.

La institución es una comunidad educativa que acompaña a niños y jóvenes durante sus trayectos formativos para que se desenvuelvan de manera autónoma, creativa, reflexiva, crítica, responsable y comprometida con la realidad social.

Su modelo de enseñanza integra las tecnologías de la información para ponerlas al servicio de las personas y mejorar su calidad de vida. Comenzó a funcionar en 1992 y posee niveles inicial, primario y secundario, en los turnos mañana y tarde.

“Este proyecto me acompaña hace 28 años, toda la vida he soñado con ser docente y con poder cambiar la educación. Hoy es un día muy importante; estoy muy feliz de que nos reconozca la Legislatura. No es menor que la Casa de las Leyes esté mirando la educación y haya preocupación por estos temas. Quiero agradecer a todo mi equipo que hace que mis ideas tengan asidero, yo sola no llegaría a ningún lado”, dijo Graciela Betancourt, presidenta de la Fundación Edison.

La vicegobernadora Laura Montero también destacó el trabajo que realiza este colegio: “Pude comprobar el compromiso y la dedicación con la que se trabaja en esta escuela. Es muy bueno lo que los chicos están haciendo y que tengan la posibilidad de ser innovadores ya que eso es lo que viene. Lo más importante es la pasión por lo que hacen, el trabajo en equipo y en colaboración. En esta escuela lo que yo vi es mucho amor de los docentes a los niños y de ellos a sus profesores”.

Fuente: Prensa Legislatura de Mendoza