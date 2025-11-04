La Justicia Federal asegura que "no hay células terroristas en la frontera misionera"

El juez federal de Iguazú, Misiones, Marcelo Alejandro Cardozo , descartó que en su jurisdicción fronteriza —que abarca las ciudades de Iguazú, Andresito, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza, en límites con Paraguay y Brasil— existan células dormidas de terroristas .

“Del lado misionero no actúan los grupos terroristas como el Comando Vermelho , el Primeiro Comando da Capital (ambos brasileños, este último con ramificaciones en Uruguay) ni el Ejército del Pueblo Paraguayo (grupo revolucionario marxista que opera en el norte de Paraguay). Estos grupos no cruzaron a la Argentina”, aseguró el magistrado.

Cardozo explicó que, a raíz de los hechos delictivos registrados recientemente en Río de Janeiro, las fuerzas de seguridad nacionales , en especial Gendarmería , le informaron que se está reforzando la seguridad en la frontera . “El Juzgado Federal está atento ante cualquier persona sospechosa”, indicó.

El Juzgado Federal de Iguazú fue creado hace apenas dos meses y ya cuenta con unas 2.000 causas entre civiles, comerciales y penales. Antes de su puesta en funcionamiento, toda esa jurisdicción dependía del Juzgado Federal de Eldorado , ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de las Cataratas. “Aún no tuve contacto con mis pares de Foz de Iguazú y Ciudad del Este”, agregó Cardozo.

Respecto al tema del terrorismo en la Triple Frontera , el magistrado señaló que tiene conocimiento de detenciones de integrantes del Comando Vermelho y del Primeiro Comando da Capital en Foz de Iguazú , pero insistió: “Reitero, no cruzaron integrantes de estos grupos por la frontera argentina”.

Cardozo aclaró además que las causas anteriores, como la que involucró la detención del Clan Barakat —liderado por el libanés Assad Ahmad Barakat, vinculado a operaciones financieras y de contrabando en la Triple Frontera y señalado por sus presuntos lazos con el grupo terrorista Hezbollah—, siguen bajo la órbita del juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero.

La “Pedra”, la droga que preocupa en Iguazú

Más adelante, en diálogo con MDZ, el juez federal de Iguazú se refirió a otra preocupación creciente en la zona: el consumo de “Pedra”. “La mayor preocupación de la gente de Iguazú es el consumo de esta droga. Es barata, muy adictiva y destruye las neuronas”, advirtió.

“Estamos en una tarea titánica para sacar esta droga de las calles, porque es consumida por chicos cada vez más jóvenes. Hicimos varios allanamientos en lugares donde sabíamos que se comercializaba y tuvimos éxito en la mayoría de ellos. Se secuestró una importante cantidad de Pedra”, explicó. Según el juez Cardozo, la sustancia ingresa desde Brasil y es inhalada por adolescentes y jóvenes de todas las clases sociales.