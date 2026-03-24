La joya escondida de Constitución: reabrió la Iglesia Ortodoxa Serbia inspirada en un templo bizantino

En el barrio de Constitución sobre 15 de Noviembre de 1889 1536, una calle pequeña pero no por eso menos ruidosa y transitada, se encuentra la Iglesia Ortodoxa Serbia que acaba de terminar la etapa final de remodelación luego de más de un año de espera por parte de la comunidad.

La institución se construyó originalmente entre 1985 y 1995, según lo que cuenta el Padre Esteban Jovanovich, párroco de la Catedral de la Natividad de la Madre de Dios y secretario de la Diócesis Ortodoxa de Buenos Aires, Sur y Centro América del Patriarcado Serbio.

Siguiendo al párroco de la Iglesia Ortodoxa Serbia, este templo es una copia fiel de la "Iglesia del Rey" ubicada en Serbia dentro de las instalaciones del Monasterio Studenica, la cual fue construida por el Santo Rey Milutin del país serbio en 1344, dedicada a los Santos Joaquín y Ana.

Tanto el Monasterio Studenica como la Iglesia del Rey que se encuentra dentro del mismo fueron declarados por la Unesco como Patrimonio Mundial en 1986.

El Monasterio Studenica (izquierda) y la Iglesia del Rey (derecha) en la que se basa la Iglesia Ortodoxa Serbia en Buenos Aires.

Si bien la estructura de la Iglesia ya se encontraba en pie, todavía faltaba el trabajo de los frescos iconográficos en la Catedral Ortodoxa Serbia de la Natividad de la Madre de Dios, y la colocación de una araña de estilo bizantino que le otorga un espíritu de grandeza a los cimientos religiosos.

La pintura que homenajea a la Iglesia original de Serbia sobre la que está basado el diseño de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Buenos Aires.

A fines de 2024 y durante todo el 2025, iconógrafos ortodoxos en Montenegro realizaron las imágenes denominadas "frescos" para luego colocarlas en la Iglesia Serbia en Buenos Aires. La técnica de fresco es un método de pintura mural en el que los pigmentos se aplican directamente sobre una pared cubierta con yeso o revoque aún húmedo. Por lo tanto, esto obliga al artista a trabajar rápido, antes de que el yeso se seque.

iglesia ortodoxa serbia interior MDZ

Luego, en febrero de este año se trajeron a la Argentina las telas con los frescos, para en un mes pegarlos en las paredes del templo y darles terminación junto con los decorados y colores entre los que predomina el celeste, ya que según el padre Esteban, para el pueblo serbio representa "el reino celestial, donde moran los ángeles y donde está Dios".

Los especialistas que realizaron el trabajo de la Catedral en Buenos Aires intentaron replicar con exactitud la elección y disposición de los íconos en el original, en la Iglesia del Rey.

La Catedral, que en el año 2019 fue declarada “Sitio de Interés Cultural” por la Legislatura Porteña, verdaderamente es una joya arquitectónica única de estilo serbio-bizantino en toda la Argentina, Sur y Centro América.

iglesia ortodoxa serbia mural 1 MDZ

San Sava, el príncipe de Serbia

El santo que más identifica a la Iglesia Serbia es San Sava, quien era "príncipe de Serbia y deja su título de nobleza para hacerse monje en el Monte Athos", relata el Prosbítero.

El santo que más identifica a la Iglesia Serbia es Saint Sava, quien era “príncipe de Serbia y deja su título de nobleza para hacerse monje en el Monte Athos”, relata el presbítero. Nacido como Rastko Nemanji a fines del siglo XII, era hijo del gobernante serbio Stefan Nemanja, pero decidió abandonar la vida en la corte para dedicarse por completo a la vida religiosa.

iglesia ortodoxa serbia san sava San Sava con su padre. MDZ

Su camino espiritual comenzó en el monasterio de Monte Athos, uno de los centros más importantes del cristianismo ortodoxo. Allí se formó como monje y desarrolló una profunda influencia religiosa que luego trasladaría a Serbia.

Con el tiempo, San Sava se convirtió en una figura clave para la organización de la Iglesia en su país. En 1219 logró que la Iglesia serbia obtuviera autonomía y fue nombrado el primer arzobispo de la Serbian Orthodox Church, lo que consolidó su papel como fundador espiritual de esa tradición religiosa.

Cuándo se puede visitar la Iglesia Ortodoxa Serbia

La Iglesia Ortodoxa Serbia está abierta al público todos los domingos cuando hay oficio a las 10 de la mañana, por lo que las personas que deseen acercarse a admirar la joya arquitectónica del barrio de Constitución pueden hacerlo en ese momento.