La jornada en Mendoza estará marcada por calor húmedo y lluvias nocturnas

El martes continua el calor humedo y las precipitaciones en Mendoza. Conocé en qué zonas lloverá con más fuerza.

El martes será caluroso e inestable en Mendoza, con tormentas aisladas y alerta vigente en el este provincial.

La jornada de este martes se desarrollará con temperaturas elevadas y condiciones inestables en Mendoza, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El día será caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del este.

La mínima será de 27°, mientras que la máxima alcanzará los 32°, con un ambiente pesado durante gran parte del día. A lo largo de la tarde y la noche se espera la aparición de tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia.

La situación será más compleja en el este de Mendoza, donde el SMN emitió una alerta por fuertes tormentas. Los departamentos alcanzados son Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, zonas donde los fenómenos podrían presentar mayor intensidad.

Según informó el organismo, en estas áreas se esperan tormentas fuertes y, de forma aislada, severas, que podrán estar acompañadas por granizo ocasional, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 20 y 45 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

mapa_alertas (54) Varios departamentos del este de Mendoza permanecen bajo alerta por fuertes tormentas y posible granizo. De cara a lo que viene, el miércoles continuará el calor en Mendoza, con nubosidad variable, vientos leves del este y probabilidad de tormentas aisladas. La máxima será de 35° y la mínima de 21°.