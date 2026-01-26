El ránking de los lugares más calientes de Argentina en plena ola de calor

En un lunes marcado por temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional publicó el ránking del calor en Argentina, con Formosa, Chaco y Misiones entre las más afectadas.

Mientras gran parte del país se encuentra atravesando una ola de calor, donde en algunas provincias las temperaturas sobrepasaron los 40 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció un ránking de temperaturas en un lunes de mucho calor, donde el AMBA estuvo bajo alerta naranja.

A las 19 horas, el lugar más caluroso de Argentina fue Las Lomitas, en Formosa, donde la temperatura llegó casi a los 38 grados, con 37,8°. De todas formas, en otros lugares, como en Resistencia, Chaco, la temperatura llegó a casi 36°, y la sensación térmica rondó los 39,7°.

Este top cinco de localidades más calurosas en Argentina lo completaban Corrientes, con 34,7 °C y 38,5 °C de sensación térmica; Posadas, Misiones, con 37,1 °C de térmica; y finalmente Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, con 39,7 °C de térmica.