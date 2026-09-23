La interesante propuesta gratuita que invita a compartir una noche diferente en Mendoza

El dibujo volverá a ocupar un lugar central en una nueva edición de la Noche de Dibujo , una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza que busca transformar una práctica cotidiana en una experiencia compartida. El encuentro será este jueves 24 de septiembre y tendrá entrada gratuita.

Bajo el concepto “El dibujo en común” , la jornada se desarrollará de 19 a 22 en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) , ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia. La iniciativa apunta a generar un espacio abierto para observar, experimentar y relacionarse con el entorno a través de distintas formas de expresión.

Durante tres horas, los participantes podrán acercarse al dibujo desde una perspectiva diferente, utilizando líneas, trazos, gestos, soportes y materialidades para explorar el espacio que rodea al museo. La propuesta pone especial atención en el vínculo entre el edificio, la plaza y las situaciones que forman parte del paisaje urbano.

La Noche de Dibujo plantea alejarse de la concepción del dibujo como una práctica exclusivamente individual. En esta edición, el objetivo estará puesto también en los encuentros, las conversaciones y los intercambios que puedan surgir durante el proceso creativo.

La actividad propone observar y registrar el territorio, pero también descubrir aspectos de la vida cotidiana desde otra perspectiva. De esta manera, dibujar se convierte en una herramienta para detenerse frente a lo que sucede alrededor y establecer nuevas formas de relación con el espacio público.

La experiencia buscará además borrar, por unas horas, la frontera habitual entre el interior del museo y el exterior. El entorno de la plaza Independencia tendrá un papel central en las distintas acciones previstas para la jornada.

Quiénes estarán a cargo de la propuesta

La actividad será organizada y llevada adelante por estudiantes de Dibujo IV de cuarto año del Profesorado de Artes Visuales del IES N.º 9-002 Tomás Godoy Cruz, bajo la coordinación de la profesora Carolina Eva Martínez.

A ellos se sumarán estudiantes de Dibujo III de la misma carrera, que participarán de las diferentes experiencias y acciones colectivas preparadas para el encuentro.

La propuesta “El dibujo en común” se realizará este jueves 24 de septiembre, de 19 a 22, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

Desde una perspectiva relacional del arte, la propuesta no pone el foco únicamente en el resultado final de cada producción. También busca recuperar todo aquello que sucede mientras se crea: el intercambio entre participantes, el disfrute, las conversaciones y las distintas miradas que pueden surgir a partir de una misma experiencia.

Cuándo y dónde será la Noche de Dibujo

La actividad será este jueves 24 de septiembre, de 19 a 22, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia.

La participación será gratuita y abierta al público. La propuesta invita a acercarse al espacio, observar el entorno, experimentar con diferentes recursos y dejar una huella propia dentro de una experiencia pensada para compartir el dibujo con otros.