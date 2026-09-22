"Música tejida con el alma": Las Hermanas Abraham presentan su nuevo espectáculo en Mendoza

Cuando Betiana y Marianela Abraham cantan juntas, sus voces parecen fundirse en una sola. Una comienza una frase y la otra la continúa de manera natural, casi sin necesidad de mirarse, como resultado de una complicidad construida durante casi treinta años . Esa conexión será el punto de partida del concierto que ofrecerán el 26 de septiembre en el Teatro El Círculo, uno de los espacios culturales más conocidos de la Ciudad de Mendoza, con un repertorio que recorre la identidad musical argentina desde una mirada contemporánea.

No será un concierto más. Será, como dicen ellas, “un paseo musical”. “Haremos los temas con los que empezamos, temas nuevos e inéditos, los clásicos, las reversiones y esas canciones que siempre está bueno volver a pasar por el corazón”, cuenta Marianela.

El repertorio combinará canciones clásicas con nuevos arreglos, composiciones propias y estrenos absolutos. “Dentro de los clásicos tenemos esos temas que están ligados a la emocionalidad”, explica Marianela. Pero el show, anticipa, buscará ir más allá de la música : “Obviamente, junto con esos temas, también vamos a apelar a los sentidos, no solamente al sentido del oído, sino a los otros sentidos. Ahí está la magia de lo que va a tener este espectáculo”.

Betiana y Marianela comenzaron su formación musical desde muy chicas, en el Valle de Uco, acompañadas por sus padres y el resto de su familia. El próximo año se cumplirán treinta años desde aquellos primeros pasos, un recorrido que, según cuenta Marianela, las encuentra en una nueva etapa artística.

"Creo que hemos hecho un hermoso recorrido en el que hemos aprendido un montón y en el que seguimos aprendiendo", señala. Hoy se sienten más maduras y con una escucha diferente, atentas a lo nuevo y dispuestas a incorporar otros recursos sin perder aquello que las identifica. "Tratando de ver y de aprender de cosas nuevas, siempre intentando adornarnos de lo que va surgiendo, sin perder la esencia, apelando siempre al corazón", explica.

En ese camino, la compañía de los afectos tuvo un lugar central. "Pensar en cómo empezamos con la música desde tan chiquitas, acompañándonos, teniendo el apoyo de nuestros papás y de la familia, de nuestras parejas, de nuestros amigos, siempre sentirse acompañadas y sabiendo que no nos van a dejar caer es fundamental en esta profesión", destaca Marianela.

Ahora, además, aparece un cambio que atraviesa esta nueva etapa: perder el miedo a mostrarse. "Nos agarra esto de no tener miedo de animarnos a hacer cosas diferentes, a ser más genuinas, a no tener miedo de decir un chiste o mostrarnos tal cual somos, con el detrás de escena y el delante de escena", cuenta.

La complicidad de ser hermanas

Arriba del escenario, Betiana y Marianela funcionan como una sola voz repartida en dos cuerpos. "Somos un todo entre las dos", afirman.

"Por eso pasa que muchas veces nos pasamos de una voz a la otra en el mismo momento y después volvemos a la voz que teníamos que hacer, pero nos pasamos automáticamente, sin ni siquiera mirarnos". Esa sincronía, cuenta, es fruto de años de tocar juntas: "Poder mirar al otro y saber qué es lo que está pensando, lo que está sintiendo, es poder transmitir juntas lo que somos, lo que nos han inculcado, las historias que llevamos dentro".

Trabajar entre hermanas, admite, es "lo más lindo y lo más difícil" al mismo tiempo. "Te une el vínculo, te une la complicidad, te une la confianza ciegamente, así como te unen todas esas cosas, uno se siente con la libertad de pelearse", dice, entre risas.

Pero esa diferencia también las completa: "Una por ahí es más voladora, otra es más soñadora, otra tiene un poco más los pies sobre la tierra, pero eso también nos ha ayudado a tener un equilibrio".

Las Hermanas Abraham invitan a cantar, emocionarse, recordar y celebrar nuestra música y nuestras raíces.

"Música tejida con el alma": el espectáculo del 26 de septiembre

El show que están preparando lo armaron, cuenta Marianela, con mucha expectativa y cariño. “Es un espectáculo que hemos armado con mucho cariño, pensando cada detalle para que la gente disfrute, se pueda emocionar junto con nosotras y vivir cada canción desde otro lugar, no solamente escuchando”.

Para esta fecha, el dúo preparó una puesta en escena especialmente diseñada, con producción artística e iluminación pensadas para acompañar ese recorrido sonoro. Estarán acompañadas por una banda completa —Martín Parra Cano en batería y accesorios, Alejandro Arriagada en percusión, Javier Ledda en guitarras criolla y eléctrica, y Alfredo Musri en bajo eléctrico— y contarán, además, con un invitado especial: Alberto Abraham, su papá, el mismo que las acompañó desde que empezaron con la música siendo niñas.

Ficha del show