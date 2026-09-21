Cómo China creó en un pueblo una industria que fabrica violines
La producción en la región de Queshan combina técnicas artesanales para fabricar violines con una cadena de industria local.
Queshan, un distrito rural de la provincia china de Henan, produce unos 400.000 violines al año y emplea a más de 2.600 personas. El oficio comenzó cuando habitantes del lugar viajaron a Beijing para aprenderlo. Desde mediados de la década de 2010, muchos regresaron a su tierra, llevando conocimientos, clientes y contactos internacionales para impulsar la industria local.
Un oficio que se convirtió en una industria
Queshan no tenía tradición en la fabricación de instrumentos musicales. La historia comenzó en la década de 1980, cuando habitantes de la zona viajaron a Beijing para trabajar y aprender el oficio de fabricar violines.
Con el tiempo, algunos instalaron allí sus propios talleres. Desde mediados de la década de 2010, el movimiento comenzó a invertirse: varios fabricantes regresaron a Queshan con experiencia, clientes y contactos comerciales.
De pequeños talleres a 400.000 violines
Hoy, el condado tiene una cadena de producción que incluye tratamiento de madera, fabricación de piezas, ensamblaje, pintura y terminación. La industria emplea a más de 2.600 personas y produce unos 400.000 violines por año. Cerca del 80% se exporta.
El modelo combina fábricas, pequeños talleres y trabajadores especializados en determinadas etapas. Un violín puede necesitar alrededor de un mes y medio para quedar terminado, mientras que dominar completamente el oficio requiere años de experiencia.
Un instrumento con destino internacional
Los fabricantes de Queshan participan en ferias internacionales y venden sus instrumentos en distintos mercados. Uno de los productores entrevistados por Xinhua señaló que alrededor del 90% de sus ventas actuales se dirige a Estados Unidos, además de exportar a Italia, República Checa y Finlandia.
La localidad ahora busca desarrollar un parque industrial, centros de capacitación e instalaciones para investigación y evaluación de instrumentos. El objetivo declarado por los productores es mejorar la calidad y construir marcas propias.
FUENTE: Xinhua, 18 de septiembre de 2026