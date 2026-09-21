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Cómo China creó en un pueblo una industria que fabrica violines

La producción en la región de Queshan combina técnicas artesanales para fabricar violines con una cadena de industria local.

Mario Simonovich

La región que convirtió la fabricación de violines en una industria es el condado de Queshan, ciudad de Zhumadian, provincia de Henan, en el centro de China.&nbsp;

La región que convirtió la fabricación de violines en una industria es el condado de Queshan, ciudad de Zhumadian, provincia de Henan, en el centro de China

Xinhua/Hao Yuan

Queshan, un distrito rural de la provincia china de Henan, produce unos 400.000 violines al año y emplea a más de 2.600 personas. El oficio comenzó cuando habitantes del lugar viajaron a Beijing para aprenderlo. Desde mediados de la década de 2010, muchos regresaron a su tierra, llevando conocimientos, clientes y contactos internacionales para impulsar la industria local.

Queshan produce unos 400.000 violines al año. Más de 2.600 personas trabajan actualmente en esta industria.

Queshan produce unos 400.000 violines al año. Más de 2.600 personas trabajan actualmente en esta industria.

Un oficio que se convirtió en una industria

Queshan no tenía tradición en la fabricación de instrumentos musicales. La historia comenzó en la década de 1980, cuando habitantes de la zona viajaron a Beijing para trabajar y aprender el oficio de fabricar violines.

Con el tiempo, algunos instalaron allí sus propios talleres. Desde mediados de la década de 2010, el movimiento comenzó a invertirse: varios fabricantes regresaron a Queshan con experiencia, clientes y contactos comerciales.

Un trabajador fabrica un violín en un taller de Queshan, en la provincia china de Henan.

Un trabajador fabrica un violín en un taller de Queshan, en la provincia china de Henan.

De pequeños talleres a 400.000 violines

Hoy, el condado tiene una cadena de producción que incluye tratamiento de madera, fabricación de piezas, ensamblaje, pintura y terminación. La industria emplea a más de 2.600 personas y produce unos 400.000 violines por año. Cerca del 80% se exporta.

El modelo combina fábricas, pequeños talleres y trabajadores especializados en determinadas etapas. Un violín puede necesitar alrededor de un mes y medio para quedar terminado, mientras que dominar completamente el oficio requiere años de experiencia.

Un instrumento con destino internacional

Los fabricantes de Queshan participan en ferias internacionales y venden sus instrumentos en distintos mercados. Uno de los productores entrevistados por Xinhua señaló que alrededor del 90% de sus ventas actuales se dirige a Estados Unidos, además de exportar a Italia, República Checa y Finlandia.

Cerca del 80% de los instrumentos fabricados en Queshan y se exportan a países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, República Chica y Finlandia.

Cerca del 80% de los instrumentos fabricados en Queshan y se exportan a países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, República Chica y Finlandia.

La localidad ahora busca desarrollar un parque industrial, centros de capacitación e instalaciones para investigación y evaluación de instrumentos. El objetivo declarado por los productores es mejorar la calidad y construir marcas propias.

FUENTE: Xinhua, 18 de septiembre de 2026

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