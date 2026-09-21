La industria metalúrgica se desploma: registró nueva baja en agosto y profundiza la caída en el año
Seis de cada diez máquinas en la industria metalúrgica permanecen sin utilización, mientras que el 10% de las empresas registran atrasos en sus obligaciones.
La industria metalúrgica profundiza su caída. En agosto registró un retroceso del 6,1% interanual y de 3,9% mensual. El sector acumula una baja de 5,6% en lo que va de 2026.
En cuanto al uso de la capacidad instalada, continúa con su piso bajo: es del 39,6%, registrando una caída de 5,2 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. Con este nivel de actividad, 6 de cada 10 máquinas permanecen sin utilización y el escenario actual no muestra recuperación.
Los datos surgen de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).
El presidente de Adimra, Elio Del Re, detalló que "la producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación".
Y agregó: "La demanda continúa mostrando comportamientos heterogéneos entre los distintos sectores productivos y esta situación también comienza a reflejarse en la capacidad financiera de las empresas: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones. Por eso, resulta vital generar condiciones que favorezcan una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad".
Para el próximo trimestre, el 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción: un 46,8% no espera cambios y un 21,3% anticipa caídas. A su vez, el 10,3% de las empresas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones financieras, equivalente a aproximadamente una de cada diez empresas. En el nivel de empleo se observa una disminución interanual de -2,5% y -0,3% comparado contra el mes de julio.
Sectores
Todo el entramado metalúrgico registró retrocesos:
- Consumo Final (-9,6%).
- Construcción (-8,2%).
- Agrícola (-7,9%).
- Minería (-6,4%).
- Petróleo y Gas (-4,4%).
- Energía Eléctrica (-3,2%).
- Alimentos y bebidas (-2,6%).
- Automotriz (-1,1%).
Provincias
Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, todas tuvieron caídas:
- Entre Ríos (-8,8%).
- Córdoba (-7,8%).
- Buenos Aires (-7,3%).
- Santa Fe (-4,4%).
- Mendoza (-0,8%).