La industria metalúrgica se desploma: registró nueva baja en agosto y profundiza la caída en el año

La industria metalúrgica profundiza su caída. En agosto registró un retroceso del 6,1% interanual y de 3,9% mensual. El sector acumula una baja de 5,6% en lo que va de 2026.

En cuanto al uso de la capacidad instalada , continúa con su piso bajo: es del 39,6%, registrando una caída de 5,2 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. Con este nivel de actividad, 6 de cada 10 máquinas permanecen sin utilización y el escenario actual no muestra recuperación.

Los datos surgen de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

El presidente de Adimra , Elio Del Re, detalló que "la producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación".

Y agregó: "La demanda continúa mostrando comportamientos heterogéneos entre los distintos sectores productivos y esta situación también comienza a reflejarse en la capacidad financiera de las empresas: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones. Por eso, resulta vital generar condiciones que favorezcan una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad".

Para el próximo trimestre, el 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción: un 46,8% no espera cambios y un 21,3% anticipa caídas. A su vez, el 10,3% de las empresas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones financieras, equivalente a aproximadamente una de cada diez empresas. En el nivel de empleo se observa una disminución interanual de -2,5% y -0,3% comparado contra el mes de julio.

Sectores

Todo el entramado metalúrgico registró retrocesos:

Consumo Final (-9,6%).

Construcción (-8,2%).

Agrícola (-7,9%).

Minería (-6,4%).

Petróleo y Gas (-4,4%).

Energía Eléctrica (-3,2%).

Alimentos y bebidas (-2,6%).

Automotriz (-1,1%).

Provincias

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, todas tuvieron caídas: