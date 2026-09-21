Una proveedora de General Motors cierra su fábrica de Santa Fe y despide a 70 empleados

El cierre de empresas industriales, en especial en la industria automotriz , continúa de la mano de la crisis del consumo y de las importaciones . En las últimas horas se conoció el caso de Adient, proveedora de la empresa automotriz General Motors , que anunció que reemplazará la producción local de butacas por componentes importados desde Brasil por lo que cerrará su planta de Pueblo Esther, Santa Fe .

La decisión implica el despido de unos 70 trabajadores de la fábrica ubicada sobre la ruta provincial 16, a unos 25 kilómetros de Rosario. La empresa había anticipado la medida en mayo y comunicó formalmente el cierre a sus empleados en los últimos días. La próxima semana será la última con actividad industrial.

Adient mantendrá su relación comercial con General Motors, pero modificará el origen de los componentes. Las butacas que hasta ahora se producían en Pueblo Esther serán fabricadas en Brasil y luego ingresarán al país para abastecer a la planta de General Motors en Alvear.

El cierre se produce después de varios años de reducción de la actividad. Según el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor ( SMATA ), Adient comenzó a recortar personal y producción en 2019. En su etapa de mayor actividad, la planta llegó a emplear a 230 personas. En la actualidad, la dotación total ronda los 70 trabajadores, entre personal bajo convenio y empleados fuera del ámbito sindical.

La fábrica no solo abastecía a General Motors, también producía componentes para Honda para la fabricaba en Campana.

La empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes y un adicional salarial. Desde SMATA, en tanto, buscan alternativas para reubicar a los trabajadores afectados en otras plantas del sector automotor.

Crisis de la industria automotriz

El caso expone además una modificación en la estructura de abastecimiento de la industria automotriz argentina. Adient dejará de producir localmente un componente para una terminal ubicada a pocos kilómetros de su planta y pasará a importarlo desde Brasil. La decisión está asociada a la comparación entre los costos de fabricación local y los de producción en el país vecino, en un escenario de apertura de importaciones y menor demanda interna.

Adient nació en 2016, tras la separación de Johnson Controls. A nivel internacional, la compañía estadounidense cuenta con más de 60.000 empleados y unas 200 plantas de fabricación en 29 países. Johnson Controls había desarrollado durante años una estrategia de instalación de plantas próximas a las terminales automotrices a las que abastecía.