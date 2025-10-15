La insólita bandera que apareció frente al Congreso en la marcha de jubilados

Este miércoles se llevó a cabo otra marcha en la Plaza del Congreso a modo de reclamo por los recortes presupuestarios realizados por el gobierno de Javier Milei. Entre los manifestantes, pertenecientes a distintos grupos sociales, entre ellos los jubilados, se pudo divisar una bandera con la insignia "Movimiento Cannábico Argentina".

Qué reclama el Movimiento Cannabico Argentina Según lo que difundió la revista Camaño, distintas organizaciones lanzaron el Movimiento Cannábico Autoconvocado bonaerense a fines de agosto a forma de reclamo por la eliminación al acceso al cannabis medicinal de Argentina.

El planteo surge a partir de las declaraciones que hizo la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en febrero de este año el programa de Jonatan Viale. “Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero. Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal. Este descontrol hace que tengamos menos marihuana en la frontera, que la sembrada en cualquier lugar del país”, citaron desde la revista.

"Impulsado por espacios como Cannabis Medicinal Bahía Blanca, RESET, Madres Cultivadoras Argentinas y Cultivo Mi Medicina, el Movimiento busca articular resistencias y construir una agenda colectiva para frenar retrocesos en materia de derechos", aseguran desde el movimiento.